Studentski skup "Znanje je moć" danas popodne ispred zgrade Rektorata u Beogradu

Studenti u blokadi beogradskih visokoškolskih ustanova za danas popodne su najavili protest pod nazivom "Znanje je moć", na školsku slavu Savindan.

Okupljanje je ispred Pravnog fakulteta zakazano je za 17.10 časova, a kolona će se 20 minuta kasnije uputiti ka zgradi Rektorata Univerziteta u Beogradu. Tamo će zvanični deo skupa početi u 18 časova. "Vreme je da vratimo veru u obrazovanje i stručnost i da ih ponovo postavimo kao temelj našeg društva. Bez znanja nema slobode, bez prava nema države, a bez odgovornosti nema zajednice", poručili su studenti na Instagramu. Prema njihovim rečima, država treba da počiva