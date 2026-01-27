Savet roditelja: deca u zgradi tek kada bude apsolutno bezbedno

Prokuplje press pre 10 minuta  |  Biljana Roganović
Savet roditelja: deca u zgradi tek kada bude apsolutno bezbedno

Na inicijativu članova roditelja Saveta roditelja Gimnazije u Prokuplju održan je sastanak na kojem je donet zaključak da deca mogu da se vrate u školu, tek kada se dobije napismeno da je zgrada bezbedna. -Sve mora da se odradi kako treba da bi deca bila bezbedna.

Do tada smo pristali na onlajn nastavu koju je direktor predložio- kazali su nam roditelji koji su prisustvovali sastanku. Dodaju da su bili pozvani i predstavnici lokalne samouprave, ali da nisu došli. –Pomenulo se da idemo u Gradsku kuću. Šta to znači, da ne smeju da dođu u ovu „bezbednu zgradu“– pitaju se članovi Saveta roditelja učenika Gimnazije u Prokuplju. Svesni su da onlajn nastava nije produktivna, pa ukoliko u skorije vreme zgrada ne bude bezbedna,
Otvori na prokupljepress.com

Prokuplje »

MUP raspisao konkurs za 300 polaznika, u Leskovcu mesta za dva nova vozača u Vatrogasnoj službi

MUP raspisao konkurs za 300 polaznika, u Leskovcu mesta za dva nova vozača u Vatrogasnoj službi

Jugmedia pre 13 sati
Otpao deo fasade sa renovirane gimnazije u Prokuplju, učenici upućeni na onlajn nastavu

Otpao deo fasade sa renovirane gimnazije u Prokuplju, učenici upućeni na onlajn nastavu

RTS pre 7 sati
Otpao deo fasade sa renovirane gimnazije u Prokuplju, učenici upućeni na onlajn nastavu

Otpao deo fasade sa renovirane gimnazije u Prokuplju, učenici upućeni na onlajn nastavu

Newsmax Balkans pre 8 sati
Otpao deo fasade sa renovirane gimnazije, učenici prešli na onlajn nastavu

Otpao deo fasade sa renovirane gimnazije, učenici prešli na onlajn nastavu

Dnevnik pre 7 sati
Nastavljeno urušavanje fasade, Gimnazija i Medicinska škola u Prokuplju prelaze na onlajn nastavu

Nastavljeno urušavanje fasade, Gimnazija i Medicinska škola u Prokuplju prelaze na onlajn nastavu

Danas pre 11 sati
Otpao deo fasade sa gimnazije u Prokuplju, Tončev tvrdi da je sve bilo po projektu

Otpao deo fasade sa gimnazije u Prokuplju, Tončev tvrdi da je sve bilo po projektu

Vranje news pre 13 sati
Otpao dao fasade sa gimnazije u Prokuplju, Tončev tvrdi da je sve bilo po projektu

Otpao dao fasade sa gimnazije u Prokuplju, Tončev tvrdi da je sve bilo po projektu

Vranje news pre 13 sati
Prokuplje »

Ključne reči

Prokuplje

Regioni, najnovije vesti »

Savet roditelja: deca u zgradi tek kada bude apsolutno bezbedno

Savet roditelja: deca u zgradi tek kada bude apsolutno bezbedno

Prokuplje press pre 10 minuta
Gljiva zvana Betmen! Srpska pećina krije svetsku senzaciju: Otkrivena nova mikrogljiva kod Sokobanje, a ime dobila zbog ovoga…

Gljiva zvana Betmen! Srpska pećina krije svetsku senzaciju: Otkrivena nova mikrogljiva kod Sokobanje, a ime dobila zbog ovoga! (foto)

Kurir pre 15 minuta
U Sesalačkoj pećini kod Sokobanje naučnici otkrili novu vrstu gljive, nazvali je po Betmenu

U Sesalačkoj pećini kod Sokobanje naučnici otkrili novu vrstu gljive, nazvali je po Betmenu

Danas pre 4 sati
Marko Vlajković i Vladimir Ćirić ostvarili dobre rezultate na međunarodnom plivačkom mitingu u Sofiji

Marko Vlajković i Vladimir Ćirić ostvarili dobre rezultate na međunarodnom plivačkom mitingu u Sofiji

Plus online pre 1 dan
Botovi, nešto ćutimo?

Botovi, nešto ćutimo?

Prokuplje press pre 1 dan