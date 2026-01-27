Savet roditelja: deca u zgradi tek kada bude apsolutno bezbedno

Na inicijativu članova roditelja Saveta roditelja Gimnazije u Prokuplju održan je sastanak na kojem je donet zaključak da deca mogu da se vrate u školu, tek kada se dobije napismeno da je zgrada bezbedna. -Sve mora da se odradi kako treba da bi deca bila bezbedna.

Do tada smo pristali na onlajn nastavu koju je direktor predložio- kazali su nam roditelji koji su prisustvovali sastanku. Dodaju da su bili pozvani i predstavnici lokalne samouprave, ali da nisu došli. –Pomenulo se da idemo u Gradsku kuću. Šta to znači, da ne smeju da dođu u ovu „bezbednu zgradu“– pitaju se članovi Saveta roditelja učenika Gimnazije u Prokuplju. Svesni su da onlajn nastava nije produktivna, pa ukoliko u skorije vreme zgrada ne bude bezbedna,