Savezni agenti od danas napuštaju Mineapolis, pritisak na Trampa da pokrene punu istragu o pucnjavi

Američki savezni agenti raspoređeni u Mineapolisu počeće danas da napuštaju grad, potvrdila je gradska vlada, dok predsednik SAD Donald Tramp (Trump) nastoji da smiri talas negodovanja zbog ubistva demonstranta, preneli su tamošnji mediji.

Američki predsednik je pod sve većim pritiskom članova Kongresa unutar sopstvene Republikanske stranke da pokrene punu istragu o pucnjavi u kojoj su savezni agenti prethodnog vikenda ubili 37-godišnjeg Aleksa Pretija (Alex Pretti) u Mineapolisu. Agenti koje je Tramp rasporedio za borbu protiv imigracije u ovom gradu u Minesoti počeće da odlaze već danas, najavio je gradonačelnik, demokrata Džejkob Frej (Jacob Frey). „Nastaviću da se borim da i ostali (agenti)