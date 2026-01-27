Savezni agenti od danas napuštaju Mineapolis, pritisak na Trampa da pokrene punu istragu o pucnjavi

Serbian News Media pre 1 sat
Savezni agenti od danas napuštaju Mineapolis, pritisak na Trampa da pokrene punu istragu o pucnjavi

Američki savezni agenti raspoređeni u Mineapolisu počeće danas da napuštaju grad, potvrdila je gradska vlada, dok predsednik SAD Donald Tramp (Trump) nastoji da smiri talas negodovanja zbog ubistva demonstranta, preneli su tamošnji mediji.

Američki predsednik je pod sve većim pritiskom članova Kongresa unutar sopstvene Republikanske stranke da pokrene punu istragu o pucnjavi u kojoj su savezni agenti prethodnog vikenda ubili 37-godišnjeg Aleksa Pretija (Alex Pretti) u Mineapolisu. Agenti koje je Tramp rasporedio za borbu protiv imigracije u ovom gradu u Minesoti počeće da odlaze već danas, najavio je gradonačelnik, demokrata Džejkob Frej (Jacob Frey). „Nastaviću da se borim da i ostali (agenti)
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Savezni agenti napuštaju Mineapolis: Pritisak na Trampa da pokrene punu istragu o pucnjavi

Savezni agenti napuštaju Mineapolis: Pritisak na Trampa da pokrene punu istragu o pucnjavi

N1 Info pre 48 minuta
Savezni agenti od danas napuštaju Mineapolis, pritisak na Trampa da pokrene punu istragu o pucnjavi

Savezni agenti od danas napuštaju Mineapolis, pritisak na Trampa da pokrene punu istragu o pucnjavi

Nova pre 1 sat
Savezni agenti napuštaju Mineapolis: Tramp pod pritiskom zbog ubistva demonstranta

Savezni agenti napuštaju Mineapolis: Tramp pod pritiskom zbog ubistva demonstranta

NIN pre 38 minuta
Tramp nakon dva sata s "Ice Barbikom" doneo odluku: Iz Mineapolisa povlači federalne agente i komesara Bovina koji je…

Tramp nakon dva sata s "Ice Barbikom" doneo odluku: Iz Mineapolisa povlači federalne agente i komesara Bovina koji je razbuktao situaciju nakon ubistva Pretija

Kurir pre 8 minuta
Savezni agenti od danas napuštaju Mineapolis, pritisak na Trampa da pokrene punu istragu o pucnjavi

Savezni agenti od danas napuštaju Mineapolis, pritisak na Trampa da pokrene punu istragu o pucnjavi

Beta pre 1 sat
Savezni agenti od danas napuštaju Mineapolis, pritisak na Trampa da pokrene punu istragu o pucnjavi

Savezni agenti od danas napuštaju Mineapolis, pritisak na Trampa da pokrene punu istragu o pucnjavi

Radio sto plus pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Donald Tramp

Društvo, najnovije vesti »

Teretni saobraćaj na granicama u blokadi, obuhvaćena još dva prelaza na istoku Srbije, dnevna šteta oko 100 miliona evra

Teretni saobraćaj na granicama u blokadi, obuhvaćena još dva prelaza na istoku Srbije, dnevna šteta oko 100 miliona evra

RTV pre 3 minuta
Učitelj ima bolji predlog od skraćenja časova: Vratiti domaćinstvo i sport u škole, nastavnike platiti kao najvažnije državne…

Učitelj ima bolji predlog od skraćenja časova: Vratiti domaćinstvo i sport u škole, nastavnike platiti kao najvažnije državne službenike

Nova pre 4 minuta
Danas je Sveti Sava, školska slava

Danas je Sveti Sava, školska slava

Gradski portal 018 pre 3 minuta
Niški Vodovod traži firmu za održavanje mreže i 57 radnika iako ima skoro 800 zaposlenih

Niški Vodovod traži firmu za održavanje mreže i 57 radnika iako ima skoro 800 zaposlenih

Naissus info pre 3 minuta
Danas sneg i u nižim krajevima, a RHMZ objavio i kako će se situacija odvijati do kraja januara

Danas sneg i u nižim krajevima, a RHMZ objavio i kako će se situacija odvijati do kraja januara

Nova pre 3 minuta