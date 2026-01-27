Lukin šou protiv Bikova – za istoriju /video/

Luka Dončić bio je apsolutni heroj u pobedi Los Anđeles Lejkersa na gostovanju Čikago Bulsima rezultatom 129:118. Maestralni Slovenac meč je završio sa dabl-dabl učinkom od čak 46 postignutih poena i 11 asistencija uz sedam skokova.

Luka Dončić bio je nerešiva enigma za „bikove“ koje je sa lakoćom i praktično sam „ukrotio“. Reprezentativac Slovenije i prva zvezda Los Anđeles Lejkersa postao je tek drugi igrač u istoriji „jezerdžija“ koji je u jednom meču ubacio najmanje 45+ poena uz 10 i više asistencija i pet i više postignutih trojki. Dončić je šutirao 15/25 iz igre od čega dvojke 7/11, trojke 8/14 uz osam od 12 realizovanih slobodnih bacanja za 38 minuta provedenih na parketu. Podršku je