Načelnik Generalšataba ruske vojske: Od početka godine oslobođeno 17 naselja

Od početka januara ruska vojska oslobodila je 17 naselja i nastavlja ofanzivu u svim pravcima, rekao je načelnik Generalštaba ruskih Oružanih snaga Valerij Gerasimov.

Gerasimov je tokom inspekcije grupe "Zapad" naveo da je oslobođeno mesto Kupjansk-Uzlovoj i da je u toku čišćenje kvartova u gradu. Borbe se vode u naseljima Kovšarovka i Glušovka, a takođe se nastavlja likvidacija jedinica protivnika na istočnoj obali reke Oskol i napredovanje ka Kovaljevki. Pored toga nastavlja ofanziva i na rubcovskom i krasnolimanskom pravcu. Jedinice 25. armije vode ulične borbe za oslobođenje Krasnog Limana i Iljičevke. U toku je i