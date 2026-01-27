Načelnik Generalšataba ruske vojske: Od početka godine oslobođeno 17 naselja

Sputnik pre 21 minuta
Načelnik Generalšataba ruske vojske: Od početka godine oslobođeno 17 naselja

Od početka januara ruska vojska oslobodila je 17 naselja i nastavlja ofanzivu u svim pravcima, rekao je načelnik Generalštaba ruskih Oružanih snaga Valerij Gerasimov.

Gerasimov je tokom inspekcije grupe "Zapad" naveo da je oslobođeno mesto Kupjansk-Uzlovoj i da je u toku čišćenje kvartova u gradu. Borbe se vode u naseljima Kovšarovka i Glušovka, a takođe se nastavlja likvidacija jedinica protivnika na istočnoj obali reke Oskol i napredovanje ka Kovaljevki. Pored toga nastavlja ofanziva i na rubcovskom i krasnolimanskom pravcu. Jedinice 25. armije vode ulične borbe za oslobođenje Krasnog Limana i Iljičevke. U toku je i
Otvori na rs.sputniknews.com

Povezane vesti »

Potvrđeno: U toku je ofanziva na svim frontovima

Potvrđeno: U toku je ofanziva na svim frontovima

B92 pre 17 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Kremlj i Zelenski najavili nastavak pregovora; Bela kuća: Tramp ne odustaje od mirovnog procesa

UKRAJINSKA KRIZA: Kremlj i Zelenski najavili nastavak pregovora; Bela kuća: Tramp ne odustaje od mirovnog procesa

RTV pre 1 sat
Kremlj i Zelenski najavili nastavak pregovora; Bela kuća: Tramp ne odustaje od mirovnog procesa

Kremlj i Zelenski najavili nastavak pregovora; Bela kuća: Tramp ne odustaje od mirovnog procesa

RTS pre 57 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Rusija

Svet, najnovije vesti »

Generalni direktor SZO u Rusiji: Vakcine protiv raka i HIV imaju šanse za uspeh

Generalni direktor SZO u Rusiji: Vakcine protiv raka i HIV imaju šanse za uspeh

RTV pre 1 minut
Indija i EU postigle istorijski sporazum o slobodnoj trgovini

Indija i EU postigle istorijski sporazum o slobodnoj trgovini

RTV pre 1 minut
Načelnik Generalšataba ruske vojske: Od početka godine oslobođeno 17 naselja

Načelnik Generalšataba ruske vojske: Od početka godine oslobođeno 17 naselja

Sputnik pre 21 minuta
Gensek NATO-a: Imam lični odnos sa Vučićem, ali mora da ispita Banjsku

Gensek NATO-a: Imam lični odnos sa Vučićem, ali mora da ispita Banjsku

Vreme pre 21 minuta
Do sledeće runde transatlantske drame ostalo je malo: Da li je Evropa spremna za novi rolerkoster sa Trampom?

Do sledeće runde transatlantske drame ostalo je malo: Da li je Evropa spremna za novi rolerkoster sa Trampom?

Danas pre 27 minuta