Sabalenka pobedila Srpkinju na AO, a onda se požalila: "Ne razumem zašto Grend slemovi ne dozvoljavaju da..."

Arina Sabalenka se još jednom plasirala u polufinale Australijan Opena, a ovog puta pobedom protiv Ive Jović, devojčice srpskog porekla koja igra za Sjedinjene Američke Države. - Super sam srećna zbog pobede.

Ona je mlada, sjajna igračica. Veoma sam zadovoljna što sam pobedila u dva seta i srećna sam nivoom igre koji sam pokazala protiv nje. Iva je neverovatna igračica. Postala je sastavni deo završnice u Melburnu. - Dok sam na turniru, ne razmišljam o tome, ali ponekad svi zastanemo na trenutak i pomislimo – nivo koji smo uspeli da dosegnemo je neverovatan i teško je poverovati u to. Da, sigurno, kao i svi, ponekad samo pomislim da je neverovatno šta sam uspela da