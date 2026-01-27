Meč protiv Selte je poseban: Dejan Stanković pred lepim jubilejom na klupi Crvene zvezde

Večernje novosti pre 8 minuta
Meč protiv Selte je poseban: Dejan Stanković pred lepim jubilejom na klupi Crvene zvezde

VRATIO se ove zime Dejan Stanković na klupu Crvene zvezde, a vrlo po povratku upisaće lep jubilej.

FOTO: FK Crvena zvezda Naime, strateg crveno-belih će na utakmici 8. kola Lige Evrope protiv Selte ekipu sa klupe predvoditi 30. put u evropskim mčevima. Pod njegovim vođstvom šampion Srbije je izborio tri uzastopna učešća u grupnoj fazi Lige Evrope, kao i dva plasmana u nokaut fazu. Posebno se izvaja sezona 2021/22 kad je Zvezda bila prva u grupi i direktnno se plasirala u osminu finala. Crveno-beli se pred meč sa Seltom nalaze na 11. mestu na tabeli sa 13 bodova
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Stankovićev mali jubilej protiv Selte

Stankovićev mali jubilej protiv Selte

B92 pre 3 minuta
„Godinu dana mi se nije obratio“: Brat igrača Zvezde ljut na Stankovića!

„Godinu dana mi se nije obratio“: Brat igrača Zvezde ljut na Stankovića!

Hot sport pre 23 minuta
Prucev razočaran odnosom sa Stankovićem: "Nije mi se obratio godinu dana"

Prucev razočaran odnosom sa Stankovićem: "Nije mi se obratio godinu dana"

Sportske.net pre 38 minuta
Drulić očekuje veliku podršku: Faktor 12. igrača izuzetno važan

Drulić očekuje veliku podršku: Faktor 12. igrača izuzetno važan

B92 pre 1 sat
Igrali su za Crvenu zvezdu i Seltu! Sećate li se ovih čuvenih igrača: Jedan od njih dolazi u Beograd, a društvo će mu praviti…

Igrali su za Crvenu zvezdu i Seltu! Sećate li se ovih čuvenih igrača: Jedan od njih dolazi u Beograd, a društvo će mu praviti rođeni Trebinjac!

Kurir pre 2 sata
Turska priča o Srbinu: Evo šta je UEFA odlučila

Turska priča o Srbinu: Evo šta je UEFA odlučila

Večernje novosti pre 1 sat
Drulić se prisetio meča sa Seltom: Nije imala igla gde da padne, voleo bih da i sad navijači dođu u velikom broju

Drulić se prisetio meča sa Seltom: Nije imala igla gde da padne, voleo bih da i sad navijači dođu u velikom broju

Večernje novosti pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Dejan StankovićCrvena ZvezdaLiga Evropefk crvena zvezda

Sport, najnovije vesti »

"Njegove kolege više nisu Mandić i Jakšić, nego Vučić, Mrdić, Brnabić": Gde je Šapić dok vaterpolisti osvajaju zlato

"Njegove kolege više nisu Mandić i Jakšić, nego Vučić, Mrdić, Brnabić": Gde je Šapić dok vaterpolisti osvajaju zlato

N1 Info pre 13 minuta
Zvezde tenisa morale da uklone fitness trackere na Australian Open-u

Zvezde tenisa morale da uklone fitness trackere na Australian Open-u

Benchmark pre 13 minuta
Preokret - odlazak Motijejunasa ostavlja Real Madrid u Evroligi?

Preokret - odlazak Motijejunasa ostavlja Real Madrid u Evroligi?

Sportske.net pre 8 minuta
Drugi brejk u nizu: Vojvodina se gostila i u Baru…

Drugi brejk u nizu: Vojvodina se gostila i u Baru…

Sport klub pre 13 minuta
Maldinijev sin prešao u Lacio, Marselov potpisao za Real

Maldinijev sin prešao u Lacio, Marselov potpisao za Real

Sport klub pre 8 minuta