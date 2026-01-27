Meč protiv Selte je poseban: Dejan Stanković pred lepim jubilejom na klupi Crvene zvezde

VRATIO se ove zime Dejan Stanković na klupu Crvene zvezde, a vrlo po povratku upisaće lep jubilej.

FOTO: FK Crvena zvezda Naime, strateg crveno-belih će na utakmici 8. kola Lige Evrope protiv Selte ekipu sa klupe predvoditi 30. put u evropskim mčevima. Pod njegovim vođstvom šampion Srbije je izborio tri uzastopna učešća u grupnoj fazi Lige Evrope, kao i dva plasmana u nokaut fazu. Posebno se izvaja sezona 2021/22 kad je Zvezda bila prva u grupi i direktnno se plasirala u osminu finala. Crveno-beli se pred meč sa Seltom nalaze na 11. mestu na tabeli sa 13 bodova