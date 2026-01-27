Slovenački rat bogatih i siromašnih

Velike priče pre 43 minuta  |  Piše Goran Vojnović
Slovenački rat bogatih i siromašnih

Iako predstojeći izbori u Sloveniji ni izbliza nisu odlučeni, Trumpizam je na svoj način već pobijedio. Jer od svijeta iz vremena moga djetinjstva, kada su društvene razlike bile gotovo nevidljive, kada su pripadnici srednje i niže klase živjeli u istim zgradama i u istim svjetovima, nisu ostale ni krhotine

Nekada davno moja je bosanska familija bila puna direktora. Moj je deda bio direktor pijace, a i očeve su sestre bile udane za direktore. I mamin je sarajevski tetak bio direktor. Tada je za mene deda bio samo deda, a tetak tetak, ali sam o tome počeo razmišljati u ovim novim vremenima kada su razlike između bogatih i siromašnih postale vidljivije. Mnogi su te razlike pravdali govoreći da su i u onom sistemu neki imali više od drugih i da ni onda nismo bili
Otvori na velikeprice.com

Pročitajte još

Zakazan termin ovogodišnjeg Martovskog festivala

Zakazan termin ovogodišnjeg Martovskog festivala

Vreme pre 10 sati
Miodrag Jovanović o ulozi Vladana Petrova u „otimanju pravosuđa“, protiv koga se sada bori Uglješa Mrdić

Miodrag Jovanović o ulozi Vladana Petrova u „otimanju pravosuđa“, protiv koga se sada bori Uglješa Mrdić

Nova pre 10 sati
Vučić najavio izbore na jesen: Moguće spajanje predsjedničkih i parlamentarnih izbora

Vučić najavio izbore na jesen: Moguće spajanje predsjedničkih i parlamentarnih izbora

Sandžak press pre 12 sati
Poruka sa sednice - rad ili smena: Kritika ministara najavljuje moguću rekonstrukciju Vlade Srbije?

Poruka sa sednice - rad ili smena: Kritika ministara najavljuje moguću rekonstrukciju Vlade Srbije?

Euronews pre 14 sati
Vučić: Parlamentarni izbori između oktobra i decembra, ruski udeo u NIS-u vredan od 900 miliona do milijardu evra

Vučić: Parlamentarni izbori između oktobra i decembra, ruski udeo u NIS-u vredan od 900 miliona do milijardu evra

Bloomberg Adria pre 16 sati
Vučić: Izbori između oktobra i decembra, zvaću na razgovor i opoziciju ali neće prihvatiti

Vučić: Izbori između oktobra i decembra, zvaću na razgovor i opoziciju ali neće prihvatiti

Insajder pre 18 sati
Vučić: Izbori između oktobra i decembra

Vučić: Izbori između oktobra i decembra

Stav.life pre 18 sati

Ključne reči

SlovenijaIzbori

Politika, najnovije vesti »

Slovenački rat bogatih i siromašnih

Slovenački rat bogatih i siromašnih

Velike priče pre 43 minuta
"Povezana je sa kavačkim klanom!" Službenicu Vlade Crne Gore, čiji su eksplicitni snimci izašli u javnost, savetnik…

"Povezana je sa kavačkim klanom!" Službenicu Vlade Crne Gore, čiji su eksplicitni snimci izašli u javnost, savetnik predsednika Milatovića žestoko optužio kad je podneo ostavku: Skandal trese crnogorski državni vrh

Blic pre 9 minuta
Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu po amandmanima

Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju raspravu po amandmanima

RTV pre 2 sata
Oglasila se državna službenica koja je na eksplicitnim snimcima: Potres u Crnoj Gori: "Vukšić mi je pretio iz Milatovićevog…

Oglasila se državna službenica koja je na eksplicitnim snimcima: Potres u Crnoj Gori: "Vukšić mi je pretio iz Milatovićevog kabineta da za mene neće biti života"

Blic pre 6 sati
Evroposlanik Štir: Paradoks da je veća podrška za ulazak Srbije u EU među građanima Hrvatske nego u Srbiji

Evroposlanik Štir: Paradoks da je veća podrška za ulazak Srbije u EU među građanima Hrvatske nego u Srbiji

Danas pre 6 sati