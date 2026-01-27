Slovenački rat bogatih i siromašnih

Iako predstojeći izbori u Sloveniji ni izbliza nisu odlučeni, Trumpizam je na svoj način već pobijedio. Jer od svijeta iz vremena moga djetinjstva, kada su društvene razlike bile gotovo nevidljive, kada su pripadnici srednje i niže klase živjeli u istim zgradama i u istim svjetovima, nisu ostale ni krhotine

Nekada davno moja je bosanska familija bila puna direktora. Moj je deda bio direktor pijace, a i očeve su sestre bile udane za direktore. I mamin je sarajevski tetak bio direktor. Tada je za mene deda bio samo deda, a tetak tetak, ali sam o tome počeo razmišljati u ovim novim vremenima kada su razlike između bogatih i siromašnih postale vidljivije. Mnogi su te razlike pravdali govoreći da su i u onom sistemu neki imali više od drugih i da ni onda nismo bili