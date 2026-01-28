Mijailović: "Mnogo je teže nego što sam očekivao"

Mladi košarkaš Partizana Uroš Mijailović govorio je na konferenciji za medije pred utakmicu 25. kola Evrolige protiv Olimpije Milano.

Mijailović je na utakmici porotiv Igokee, upisao nešto više od 18 minuta na parketu, gde je upisao pet poena. "Da budem iskren, najviše zalaganjem i odbranom, imam i sreće što je takva situacija. Smatram da sada nisam u mogućnosti da doprinesem u napadu, samim tim mislim da je odbrana najbolji način, a to je nešto što treneri najviše cene i poštuju". Mladi košarkaš Partizana govorio je o dosadašnjoj saradnji sa trenerom Đoanom Penjarojom. "Radim ono što trener