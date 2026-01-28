Ovi penzioneri automatski do statusa energetski ugroženog kupca

Najsiromašniji građani Srbije od januara mogu da podnesu ili obnove zahtev za sticanje statusa energetski ugroženog kupca, rekao je pomoćnik ministarke energetike Radoš Popadić.

Popadić je rekao da je proširena lista građana koji mogu da steknu taj status, kao i da je procedura za penzionere pojednostavljena. Domaćinstva sa statusom "energetski ugroženog kupca" imaju pravo na umanjenje računa za električnu energiju, prirodni gas ili grejanje iz daljinskih sistema. Olakšice za struju važe godinu dana i moraju da se obnove, dok su popusti za gas i daljinsko grejanje na snazi tokom grejne sezone, od 15. oktobra do 15. aprila.
