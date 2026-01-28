Sreća pogledala Đokovića: Muzeti mu predao, sa Sinerom za finale Australijan opena

BBC News pre 1 sat

REUTERS/Edgar Su Đoković i Muzeti razgovaraju na mreži nakon što ga je Italijan obavestio da predaje meč zbog povrede

Novak Đoković će igrati novo polufinale Australijan opena, ali ga je pogledala sreća.

Po mnogima najbolji teniser sveta svih vremena bio je u 'konopcima', bokserskim rečnikom.

Italijan Lorenco Muzeti, koji je odigrao sjajan turnir, vodio je 2:0 (6-3, 6-4) u setovima protiv 38-godišnjeg Srbina i kontrolisao je meč.

Nekako se Đoković pribrao u trećem setu i počeo da pogađa za vođstvo od 3-1 u gemovima.

A onda 23- godišnji Muzeti, posle ukazane lekarske pomoći, 'baca peškir'.

Prišao je Đokoviću, rukovali su se na mreži i obavestio ga da mora da preda zbog povrede.

Sport nekada ume da bude okrutan.

Pogledajte ovde trenutak kada je Muzeti predao meč.

Đoković nije igrao ni meč osmine finala jer je Čeh Jakub Menšik takođe predao zbog povrede, pa je Srbin imao dan više za odmor.

Đoković je tako ostao u trci za njegovim rekordnim 25. grend slemom u karijeri.

U polufinalu, Đoković će igrati sa pobednikom Italijanom Janikom Sinerom koji je savladao Amerikanca Bena Šelton 3:0 (6-3, 6-4, 6-4).

U drugom polufinalu sastaju se Karlos Alkaraz i Aleksandar Zverev.

REUTERS/Eloisa Lopez Đoković i Siner posle polufinalnog duela na Australijan openu 2024.

'Već sam bio na putu kući, pojačaću molitve'

U intervjuu posle meča, Đoković je priznao da je jednostavno imao sreće.

„Ne znam šta da kažem osim da mi ga je žao.

„Bio je mnogo bolji igrač, a ja sam već bio na putu kući.

„Takve stvari se dešavaju u sportu, i meni se desilo mi se nekoliko puta. Igraš četvrtfinale grend slema, vodiš dva seta i imaš potpunu kontrolu... To je baš nesreća.

„Želim mu brz oporavak i nesumnjivo je trebalo da pobedi danas“, rekao je Đoković.

Nije imao objašnjenje za svoju igru.

„Strategija je dobro funkcionisala u prvih nekoliko gemova, ali se onda promenila. Potpuno.

„Imao sam četiri viner udarca u prva dva gema i nijednu neiznuđenu grešku. Onda sam do kraja meča imao još četiri vinera i verovatno 40 grešaka.

„To je ono što Lorenco radi - tera vas da igrate. Kada mislite da je poen završen, nije.

„Kada ga napadnete, ne znate šta da očekujete. Bilo da će to biti pas udarac, dijagonala, kratki slajs ili puna lopta u telo, ili lo. Upravo smo to videli danas.

„Nisam osećao lopticu danas, što je bila posledica njegove kvalitetne i raznovrsne igre", rekao je Đoković.

„Dao sam sve od sebe. Ne mogu da se žalim", dodao je.

JAMES ROSS/EPA/Shutterstock 'Udvostručiću molitve, zahvalan sam Bogu što mi je dao ovu priliku', rekao je Đoković u intervjuu posle meča sa Muzetijem

Nastavio je u šaljivom tonu.

„Da budem sasvim iskren, u ovoj fazi karijere nemam pojma šta me služi, a šta ne.

„Ostvario sam laku pobedu u prošlom kolu, a danas je trebalo da budem poražen. Dva seta zaostatka, a ja pobeđujem...

„Udvostručiću molitve večeras, to je sigurno. Zahvalan sam Bogu što mi je ponovo pružio ovu priliku.

„Daću sve od sebe za nekoliko dana da je iskoristim.“

Đoković sada planira da sa njegovim timom gleda meč Sinera i Šeltona i analizira uzroke pada u duelu sa Muzetijem.

„Moj glavni prioritet ostaje moja igra, tokom selog turnira igrao sam zaista dobro - do danas.

„Danas definitivno nisam zadovoljan mojim učinkom, ali je to još jedan dan na poslu i nadam se da ću za neki dan ponovo biti u najboljoj formi jer će mi to biti potrebno.“

REUTERS/Tingshu Wang Đoković i Muzeti se pozdravljaju na mreži

JOEL CARRETT/EPA/Shutterstock Trenutak koji je prethodio predaji: lekar ukazuje pomoć Muzetiju

JAMES ROSS/EPA/Shutterstock Đoković aplaudira Muzetiju koji napušta teren

REUTERS/Edgar Su

Đoković je čak deset puta osvojio titulu u Melburnu, što ga čini najuspešnijim učesnikom Australijan opena svih vremena.

Iza njega su Roj Emerson i Rodžer Federer sa po šest trofeja, s tim što je Emerson njegove osvajao u amaterskoj konkurenciji.

Osim toga, Đoković je pobedom protiv Botika Van de Zandshulpa stigao do 102. trijumfa u Australiji, čime se izjednačio sa Federerom na prvom mestu.

Još jedan rekord mu je tako nadohvat ruke.

Đoković je poslednji put trijumfovao na Australijan openu 2023. godine, kada je u finalu savladao Stefanosa Cicipasa 3:0.

(BBC News, 01.28.2026)