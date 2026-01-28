Evropska komisija: Novi pravosudni zakoni mogu biti korak unazad na putu Srbije ka EU

Beta pre 17 minuta

Set pravosudnih zakona koje je Skupština Srbije danas usvojila, mogli bi predstavljati "značajan korak unazad" na putu Srbije ka Evropskoj uniji, saopšteno je iz Evropske komisije.

Na konferenciji za medije, portparol EU Gijom Mersije je rekao da će proceniti sadržaj usvojenih zakona.

"Dozvolite mi da podsetim da su ovi amandmani pripremljeni i usvojeni kroz užurbani i netransparentni proces bez javnih konsultacija sa svim relevantnim zainteresovanim stranama, uključujući Evropsku komisiju i Venecijansku komisiju", rekao je on.

Od Srbije se kao zemlje kandidatkinje očekuje da ojača svoju sudsku nezavisnost i autonomiju tužilaca u skladu sa preporukama Evropske komisije, dodao je.

Skupština Srbije usvojila je danas set pravosudnih zakona koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić.

Svi amandmani koje je predložila opozicija su odbijeni.

Tokom višednevne rasprave poslanici vlasti branili su izmene i dopune pravosudnih zakona tvrdeći da će doprineti efikasnosti i pravičnosti u radu sudskih istanci.

Predstavnici opozicionih stranaka tvrdili su da je suština izmena da vlast ostvari veću kontrolu nad pravosuđem i smanji objektivnost u funkcionisanju javnih tužilaštava.

Mrdić je krajem prošle godine u Skupštinu uputio predloge izmena i dopuna Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, izmene Zakona o Visokom savetu tužilaštva, izmene i dopune Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, izmene i dopune Zakona o javnom tužilaštvu, kao i o sudijama.

(Beta, 28.01.2026)