Sindikat: Plate nastavnika i nakon povećanja ispod republičkog proseka
Sindikat podseća da je prosečna neto zarada u Srbiji za novembar 2025. godine iznosila je 111.987 dinara.
"Prema najavama Vlade Srbije, zarade u prosveti za januar 2026. koje se isplaćuju u februaru biće uvećane za 5,1 odsto. Međutim, čak i nakon tog povećanja, početna plata nastavnika iznosiće približno 111.478 dinara, i biće manja za 500 dinara u odnosu na republički prosek iz novembra 2025. godine", naveli su iz Unije sindikata.
Kazali su da plate u prosveti moraju biti iznad republičkog proseka, ako država želi bilo kakav ozbiljan plan razvoja obrazovanja.
"Zarada nije najvažniji problem u prosveti. Ali je ona neophodan uslov da bi sistem uopšte mogao da funkcioniše. Kada se nastavnička profesija sistematski potcenjuje kroz plate koje su ispod republičkog proseka, država ne rešava probleme – ona im dodaje nove", piše u saopštenju.
(Beta, 28.01.2026)