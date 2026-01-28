Sindikat: Plate nastavnika i nakon povećanja ispod republičkog proseka

Beta pre 12 minuta

 Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije (USPRS) saopštila je danas da neto plata nastavnika početnika iznosi 106.078 dinara, što je za 5.909 dinara manje od republičkog proseka, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku.

Sindikat podseća da je prosečna neto zarada u Srbiji za novembar 2025. godine iznosila je 111.987 dinara.

"Prema najavama Vlade Srbije, zarade u prosveti za januar 2026. koje se isplaćuju u februaru biće uvećane za 5,1 odsto. Međutim, čak i nakon tog povećanja, početna plata nastavnika iznosiće približno 111.478 dinara, i biće manja za 500 dinara u odnosu na republički prosek iz novembra 2025. godine", naveli su iz Unije sindikata.

Kazali su da plate u prosveti moraju biti iznad republičkog proseka, ako država želi bilo kakav ozbiljan plan razvoja obrazovanja.

"Zarada nije najvažniji problem u prosveti. Ali je ona neophodan uslov da bi sistem uopšte mogao da funkcioniše. Kada se nastavnička profesija sistematski potcenjuje kroz plate koje su ispod republičkog proseka, država ne rešava probleme – ona im dodaje nove", piše u saopštenju.

(Beta, 28.01.2026)

Ključne reči

ProsvetaVlada SrbijeSindikatSindikat prosvetnih radnikaZavod za statistiku

