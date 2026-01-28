U Mineapolisu jedan čovek nečim isprskao članicu američkog Kongresa koju Tramp često kritikuje

U Mineapolisu je uhapšen jedan čovek koji je nečim isprskao jednu članicu američkog Kongresa.

Nepoznatom supstancom isprskana je demokratska predstavnica donjeg doma američkog Kongresa Ilhan Omar, a čovek koji je to uradio odmah je savladan, tokom njenog razgovora sa građanima.

Policija je identifikovala napadača kao kao 55-ogodišnjeg Entonija Kazmierčaka.

U Mineapolisu, u saveznoj državi Minesoti, poslednjih su dana velike tenzije zbog delovanja saveznih imigracionih agenata koji su u odvojeni akcijama ubili dve osobe ovog meseca.

Publika je pozdravila akciju u kojoj su čoveka bacili na zemlju i vezali mu ruke iza leđa. Na snimku incidenta taj čovek se čuje kako uzvikuje da je on isprskao Ilhan Omar.

Neposredno pre napada, Omar je pozvala na ukidanje američke Službe za imigraciju i carine (ICE) i zatražila da ministarka za domovinsku bezbednost, pod čijom je nadležnosti ta služba, podnese ostavku, ili bude opozvana.

U Kongresu sve su češći pozivi da Noem da ostavku posle ubistva dvoje demonstranata u Minesoti koji su protestovali zbog deportacija imigranata.

"ICE ne može biti reformisan", izjavila je Omar nekoliko sekundi pre napada.

Policija Mineapolisa saopštila je da je videla kako čovek koristi špric da njime isprska Omar. On je odmah optužen za napad, a forenzičari pozvani da ispitaju o kakvoj tečnosti se radi. Omar je nastavila da govori još pola sata posle odvođenja tog čoveka i rekla da neće dozvoliti da bude zastrašena.

Za sada nema informacija od zvaničnika šta je ta tečnost bila. Niko od oko 100 prisutnih ljudi nije imao primetnu fizičku reakciju na tu supstancu, a novinar AP-a kaže da se osetio jak miris nalik na sirće.

Članica gradskog veća Mineapolisa LaTriša Veto i senator te države Bobi Džo Čempion rekli su da su i oni malo isprskani.

Na izlasku Omar je rekla da se oseća malo uznemireno, ali da nije povređena, kao i da će je pregledati lekari. Posle toga je na mreži Iks napisala da je Ok i da neće dozvoliti da je taj "mali agitator zastraši i spreči da radi svoj posao", kao i da ne dozvoljava da "siledžije pobede".

Predsednik SAD Donald Tramp često je kritikovao Ilham Omar, koja je američka državljanka poreklom iz Somalije, naročito poslednjih meseci govoreći o Mineapolisu.

On je ranije juče dok se obraćao okupljenima u Ajovi rekao da će dozvoliti da u Ameriku uđu samo imigranti koji je vole, a ne kao Omar.

"Moraju da budu ponosni, ne kao Ilhan Omar", rekao je on i dodao da Omar dolazi iz zemlje "koja je katastrofa", a okupljeni su zviždali na njegovo pominjanje njenog imena.

Omar je američka državljanka koja je pobegla iz svoje rodne zemlje Somalije sa porodicom sa osam godina kada je građanski rat razdirao tu zemlju.

U oblasti Mineapolisa i Sent Pola, dva grada koja su blizu jedan drugog živi oko 84.000 ljudi somalijskog porekla, oko trećina svih Somalijaca u SAD.

Demokratski guverner Minesote Tim Volc radostan je jer je Omar bezbedna.

"Naša država je razorena političkim nasilljem protekle godine. Svirepa, zapaljiva, dehumanizirajuća retorika lidera naše nacije mora odmah da prestane", napisao je Volc.

Članica donjeg doma Kongresa iz Južne Karoline republikanka Nensi Mejs takođe je osudila napad.

"Duboko sam uznemirena da čujem da je predstavnica Ilhan Omar napadnuta na skupu danas. Bez obzira na to koliko snažno se ne slažem sa njenom retorikom, a ne slažem se, nijedan izabrani zvaničnik ne treba da bude suočen sa fizičkim napadima. To nismo mi", rekla je Mejs.

Gradonačelnik Mineapolisa Džejkob Frej rekao je da je napad neprihvatljiv i izrazio olakšanje da je ona dobro, dodajući da takvo ponašanje neće biti tolerisano u tom gradu.

Napad se dogodio samo nekolikko dana pošto je jedan čovek uhapšen u državi Juti zbog navodnog udaranja predstavnika Makvela Frosta, demokrate iz Floride tokm Sandens filmskog festivala kada je izjavio da će ga Tramp deportovati.