Ako imate manje godina staža od ove brojke, možete da ostanete bez penzije: Postoje dve slamke spasa, ovo je detaljno objašnjenje

Blic pre 40 minuta
Ako imate manje godina staža od ove brojke, možete da ostanete bez penzije: Postoje dve slamke spasa, ovo je detaljno…

Ako imate manje od 15 godina radnog staža u gadnom ste problemu i ogromne su šanse da ostanete bez penzije. Jedan od uslova za odlazak u penziju je najmanje 15 godina radnog staža. Međutim, prema poslednjoj analizi Populacionog fonda Ujedinjenih nacija, čak 150.000 građana Srbije starijih od 65 godina nema pravo na penziju, baš zbog tog uslova.

Bilo da nisu radili uopšte ili ih poslodavac nije prijavio, da li su poreze i doprinose uplaćivali 10 godina ili 6 meseci - pravo na penziju nemaju, a novac koji su kroz državne namete uplaćivali im se ne vraća. Dakle, 15 godina staža je uslov, a jedina mogućnost da građani sa nekoliko godina kraćim radnim vekom dobiju bilo kakvu penziju je da uplaćuju dobrovoljno penzijsko osiguranje. Što se tiče uslova za penzionisanje, pored 15 godina staža, za muškarce je to i
Otvori na blic.rs

Osiguranje »

Španija plaća 20 miliona evra odštete žrtvama železničke nesreće

Španija plaća 20 miliona evra odštete žrtvama železničke nesreće

Danas pre 9 sati
Španija isplaćuje 20 miliona evra odštete žrtvama železničke nesreće kod Kordobe

Španija isplaćuje 20 miliona evra odštete žrtvama železničke nesreće kod Kordobe

Radio 021 pre 7 sati
Španija isplaćuje 20 miliona evra odštete žrtvama železničke nesreće od 2013. godine

Španija isplaćuje 20 miliona evra odštete žrtvama železničke nesreće od 2013. godine

Insajder pre 9 sati
Španija će isplatiti odštetu od 20 miliona evra žrtvama železničke nesreće

Španija će isplatiti odštetu od 20 miliona evra žrtvama železničke nesreće

N1 Info pre 9 sati
Španija isplaćuje 24 miliona dolara povređenima i porodicama žrtava železničke nesreće kod Kordobe

Španija isplaćuje 24 miliona dolara povređenima i porodicama žrtava železničke nesreće kod Kordobe

Newsmax Balkans pre 9 sati
Španija će isplatiti 20 miliona evra odštete žrtvama sudara brzog voza

Španija će isplatiti 20 miliona evra odštete žrtvama sudara brzog voza

Politika pre 12 sati
Španija će isplatiti 20 miliona evra odštete žrtvama sudara brzog voza

Španija će isplatiti 20 miliona evra odštete žrtvama sudara brzog voza

RTV pre 13 sati
Osiguranje »

Ključne reči

Osiguranje

Ekonomija, najnovije vesti »

Ako imate manje godina staža od ove brojke, možete da ostanete bez penzije: Postoje dve slamke spasa, ovo je detaljno…

Ako imate manje godina staža od ove brojke, možete da ostanete bez penzije: Postoje dve slamke spasa, ovo je detaljno objašnjenje

Blic pre 40 minuta
Srednji kurs dinara za evro 117,4043 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,4043 dinara

RTV pre 3 sata
Prvi na udaru proizvođači struje, cementa, čelika, aluminijuma i đubriva

Prvi na udaru proizvođači struje, cementa, čelika, aluminijuma i đubriva

Radar pre 4 sati
Cena zlata rekordno raste, evo da li je pravo vreme da baš sada prodate svoj zlatni nakit koji čuvate na dnu kutije

Cena zlata rekordno raste, evo da li je pravo vreme da baš sada prodate svoj zlatni nakit koji čuvate na dnu kutije

Blic pre 4 sati
Gotovo svi ostavljaju motor upaljen dok stoje, ali evo zašto to dugoročno šteti vašem automobilu

Gotovo svi ostavljaju motor upaljen dok stoje, ali evo zašto to dugoročno šteti vašem automobilu

Blic pre 4 sati