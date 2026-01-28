Roditelji mogu da dobiju do 20.000 evra za kuću ili stan: 5 koraka koje treba da ispune za ovu subvenciju države

Vlada Srbije odlučila je da u 2026. godini porodice, po osnovu rođenja deteta, mogu da dobiju bespovratna sredstva za izgradnju ili kupovinu kuće ili stana, kao i za učešće u kupovini nekretnine. Maksimalan iznos državne pomoći po ovom osnovu iznosi do 20.000 evra.

Pravo na pomoć države imaju sve majke koje su rodile dete od 1. januara 2022. godine, bez obzira koje im je dete po redu. Rok za podnošenje zahteva je godinu dana od dana rođenja deteta. Osnovni uslovi su: Visina državne pomoći zavisi od toga gde se nekretnina kupuje: Najnovija izmena uredbe donela je važnu olakšicu za majke koje kupuju prvi stan – subvencija od 20.000 evra sada može da računa i kao učešće za subvencionisani stambeni kredit u okviru državnog