Kao posledica velike zimske oluje u SAD pola miliona ljudi bez struje i desetine žrtava

Velika zimska oluja koja je donela ogroman led na jug SAD i sneg na severoistoku konačno se pomerila sa kopna na more, i za neke je to znak da se nazire svetlo na kraju tunela, piše danas agencija AP.

Međutim oko pola miliona Amerikanaca i dalje nema struju potrebnu za grejanje i prognoze pokazuju da će temperature večeras pasti ispod nule na mestima gde je ogromna ledena oluja načinila najviše štete. Oko 130.000 potrošača nije imalo struju danas u Nešvilu u južnoj državi Tenesi, prema portalu poweroutage.com. Oko 140.000 ljudi i dalje je bez struje u teško pogođenoj državi Misisipi, a još gotovo 100.000 je bez struje u ledenoj državi Luizijani. Mnogi ljudi na