Muzeti predao meč, Đoković u polufinalu Australijan opena

Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u polufinale Australijan opena, nakon što mu je Lorenco Muzeti predao meč.

Italijan je u trenutku predaje vodio 2:0 u setovima (6:4, 6:3, 1:3). Osvajač 24 grend slem trofeja je dobro započeo meč, oduzeo je servis rivalu na startu i poveo sa 2:0. Međutim, Muzeti od tog momenta pravi seriju od četiri vezana gema i preokreće na 4:2. Održao je tu prednost do kraja seta i nakon 54 minuta igre rešio taj deo igre u svoju korist rezultatom 6:4. U nastavku meća je ponovo viđena serija brejkova na startu. Ovoga puta je prvo Muzeti oduzeo servis 15