Novak Đoković oborio još jedan rekord Rodžera Federera i ispisao istoriju Australijan opena

Danas pre 3 sata  |  V. R.
Novak Đoković oborio još jedan rekord Rodžera Federera i ispisao istoriju Australijan opena

Novak Đoković je vlasnik većine značajnih rekorda u svetu tenisa.

Srpski teniser se plasirao u polufinale Australijan opena, na neočekivan i ne baš lep način, budući da je peti teniser sveta Lorenco Muzeti morao da preda meč, i to u trenutku kada je imao dva seta prednosti. Međutim, pomenutom pobedom Đoković je oborio još jedan rekord koji je bio u vlasništvu Rodžera Federera. Novak je zabeležio 103. pobedu na Ozi openu, što je najviše u istoriji turnira od Open ere. Federer se zaustavio na 102 trijumfa u Melburnu. Apsolutni
