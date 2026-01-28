Verbić o skupu „Znanje je moć“: Da nije bilo govora rektora Đokića, ja bih rekao da je ovo bila priredba

Bivši ministar prosvete Srđan Verbić upozorio je da akademska zajednica, ako želi politički uticaj, mora ponuditi konkretnija rešenja i oštriji nastup.

Komentarišući obraćanje rektora Đokića koji je izjavio da „nijedna vlast kao sadašnja nije postupala prema članovima akademske zajednice ovako osiono, osvetnički i zlobno“, Verbić za N1 kaže kako bi bez njegovog govora večerašnji skup ličio na priredbu. „Da nije bilo govora rektora Đokića, ja bih rekao da je ovo bila priredba. Alternativa Svetosavskoj akademiji koja treba da se održi 500 metara dalje, na Kolarcu”, smatra Verbić. On dodaje kako rektor Đokić