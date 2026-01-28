Drama u Hjustonu: Avion NASA sleteo "na stomak", sevnuo plamen (video)

Istraživački avion američke svemirske agencije NASA, model WB-57F, bio je prinuđen da u utorak ujutru prinudno sleti na aerodrom Elington u Hjustonu.

Letelica je zbog mehaničkog kvara sletela bez izvučenog stajnog trapa, pri čemu je trupom strugala po pisti. Incident se dogodio oko 11.30 časova po lokalnom vremenu. Prema navodima direktora vazduhoplovstva za aerodrome u Hjustonu Džima Ščešņijaka i portparolke NASA Betani Stivens, kvar je doveo do takozvanog "sletanja na stomak" (gear-up landing). Snimak lokalne televizije KHOU zabeležio je trenutak kada je avion klizio po pisti 17R-35L, dok su se ispod trupa