Srbi, sakrijte se iza kauča, vaš Đoković je istrošen i gotov: Britanac udario na Novaka kao niko do sada

Mondo pre 2 sata  |  Milutin Vujičić
Srpski teniser Novak Đoković stigao je do polufinala Australijan opena uz mnogo manje muke nego što je očekivao jer su mu Jakub Menšik i Lorenco Muzeti predali mečeve četvrte i pete runde.

I dok je Čeh to uradio uoči meča, Italijan je morao da preda iako je vodio 2:0 protiv Đokovića, kada se činilo da je Srbin na konopcima i da je na korak od eliminacije... Ipak, Đoković je prošao dalje i boriće se sa Janikom Sinerom za finale Australijan opena, dok za to vreme neki ne mogu da podnesu što je konačno imao malo sreće uz sebe. Tako smo videli da je Džim Kurijer to sramno uporedio sa Dimitrovljevim povlačenjem protiv Sinera, kada je zaboravio da su na to
