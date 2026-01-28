Banković: Proizvođači tramvaja pitaju zašto se na tenderu za GSP postavljaju uslovi koji pogoduju samo jednoj firmi

Predsednik sindikata "Centar ‒ GSP Beograd" Ivan Banković izjavio je danas da je Komisiji za nabavku 85 kratkih tramvaja za potrebe Gradskog saobraćajnog preduzeća (GSP) do sada pristiglo više od 50 pritužbi i pitanja proizvođača vozila, koji traže objašnjenje zbog čega se na tenderu postavljaju uslovi koji pogoduju samo jednoj firmi.

Banković je naveo da je više fabrika, koje su zainteresovane za učešće na tenderu, postavilo konkretna pitanja za svrsishodnost tipa tramvaja koji se traži, jer se tim tenderom traže isključivo trodelni tramvaji, dok se istovremeno dvodelni zglobni tramvaji već nalaze u voznom parku GSP u višedecenijskoj eksploataciji, saopštio je Sindikat. Prema njegovim rečima, mogućnost kupovine dvodelnih tramvaja bi doprinela i stvaranju uslova za povećanu konkurenciju u tom