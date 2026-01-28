AMSS upozorava vozače: Smanjena vidljivost zbog magle i moguća poledica, prilagodite brzinu kretanja

Newsmax Balkans pre 2 sata  |  Newsmax Balkans
AMSS upozorava vozače: Smanjena vidljivost zbog magle i moguća poledica, prilagodite brzinu kretanja

Auto-moto savez Srbije apelovalo je da učesnici u saobraćaju budu maksimalno oprezni pri vožnji i prilagode brzinu kretanja, zbog pojave magle koja smanjuje vidljivost na putevima.

Iz AMSS su upozorili da će magla ujutru i tokom većeg dela prepodneva smanjivati vidljivost na putevima u Timočkoj krajini, ali i u jugozapadnim i zapadnim delovima Srbije. "Na pojedinim deonicama vidljivost može biti smanjena i na manje od sto metara, zbog čega upravljanje vozilom postaje znatno napornije. Vozači treba da obrate pažnju i na stanje kolovoza, jer usled magle putevi mogu biti vlažni, a zbog temperature oko nultog podeoka i poledica je moguća",
