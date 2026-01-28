Rusija planira 15 novih postrojenja za retke zemne metale

Rusija planira 15 novih postrojenja za retke zemne metale

Ministar napominje da bi to smanjilo rusku zavisnost od uvoza za ovaj asortiman proizvoda sa 75 odsto na 48 odsto

MOSKVA – Rusija planira da uspostavi 15 novih pogona i modernizuje postojeća postrojenja za brojne kritične proizvode dobijene od retkih zemnih metala, rekao je danas ruski ministar industrije i trgovine Anton Alihanov. On je istakao da će ti projekti biti realizavani do 2030. godine, preneo je TASS. „Moramo stvoriti nova postrojenja i modernizovati postojeće velike proizvodne objekte, koji će obuhvatiti približno 65 kritičnih proizvoda od retkih i retkozemnih
