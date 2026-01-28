Rusija planira 15 novih postrojenja za retke zemne metale

Ministar napominje da bi to smanjilo rusku zavisnost od uvoza za ovaj asortiman proizvoda sa 75 odsto na 48 odsto

MOSKVA – Rusija planira da uspostavi 15 novih pogona i modernizuje postojeća postrojenja za brojne kritične proizvode dobijene od retkih zemnih metala, rekao je danas ruski ministar industrije i trgovine Anton Alihanov. On je istakao da će ti projekti biti realizavani do 2030. godine, preneo je TASS. „Moramo stvoriti nova postrojenja i modernizovati postojeće velike proizvodne objekte, koji će obuhvatiti približno 65 kritičnih proizvoda od retkih i retkozemnih