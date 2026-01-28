Prvi na udaru proizvođači struje, cementa, čelika, aluminijuma i đubriva

Radar pre 16 minuta  |  Azra Bećirović
Prvi na udaru proizvođači struje, cementa, čelika, aluminijuma i đubriva

EU kroz CBAM nastoji da zaštiti svoju proizvodnju u karbonski intenzivnim industrijama, uspostavljajući drugačija pravila igre i podstičući ostatak sveta, ili bar one koji želi da trguje sa njom, da takođe smanje emisiju štetnih gasova

Početkom godine u Srbiji je počela primena dva nova zakona, koji su zapravo odgovor na regulatorne promene u EU. Reč je o zakonima o porezu na emisije gasova sa efektom staklene bašte i o porezu na uvoz ugljenično intenzivnih proizvoda. Prvi je kreiran po analogiji sa evropskim ETS, Sistemom trgovanja emisijama (Emission Trading Sistem), dok je drugi domaća verzija CBAM (Mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljenika), kojim se štiti domaća proizvodnja od
Otvori na radar.rs

Pročitajte još

Godinu dana tražimo rešenje! Nikoloski dao podršku prevoznicima koji blokiraju prelaz Blace u Severnoj Makedoniji

Godinu dana tražimo rešenje! Nikoloski dao podršku prevoznicima koji blokiraju prelaz Blace u Severnoj Makedoniji

Blic pre 1 sat
Tramp krpi rupe

Tramp krpi rupe

B92 pre 2 sata
Drugi dan blokade graničnih prelaza za teretnjake – šteta 100 miliona evra dnevno

Drugi dan blokade graničnih prelaza za teretnjake – šteta 100 miliona evra dnevno

RTS pre 4 sati
Zvanično: U penziju sa 70 godina

Zvanično: U penziju sa 70 godina

B92 pre 4 sati
Ovo je samo prvi korak: Evropa okreće leđa Americi i okreće se – Istoku

Ovo je samo prvi korak: Evropa okreće leđa Americi i okreće se – Istoku

Sputnik pre 7 sati
Čadež: Direktna šteta od blokada teretnih prelaza oko 100 miliona evra dnevno

Čadež: Direktna šteta od blokada teretnih prelaza oko 100 miliona evra dnevno

Vesti online pre 10 sati
Čadež: Šteta za ekonomije Zapadnog Balkana 100 miliona evra dnevno zbog birokratskih procedura EU

Čadež: Šteta za ekonomije Zapadnog Balkana 100 miliona evra dnevno zbog birokratskih procedura EU

Nova ekonomija pre 10 sati

Ključne reči

PorezEU

Ekonomija, najnovije vesti »

Prvi na udaru proizvođači struje, cementa, čelika, aluminijuma i đubriva

Prvi na udaru proizvođači struje, cementa, čelika, aluminijuma i đubriva

Radar pre 16 minuta
Cena zlata rekordno raste, evo da li je pravo vreme da baš sada prodate svoj zlatni nakit koji čuvate na dnu kutije

Cena zlata rekordno raste, evo da li je pravo vreme da baš sada prodate svoj zlatni nakit koji čuvate na dnu kutije

Blic pre 16 minuta
Cene nafte porasle jer je jaka zimska oluja u Americi poremetila proizvodnju

Cene nafte porasle jer je jaka zimska oluja u Americi poremetila proizvodnju

Blic pre 11 minuta
"Da li moj sin gubi pravo na porodičnu penziju od preminulog oca ako je na samofinansiranju?" Evo odgovora Fonda PIO

"Da li moj sin gubi pravo na porodičnu penziju od preminulog oca ako je na samofinansiranju?" Evo odgovora Fonda PIO

Blic pre 2 sata
"Ne mogu da zovem nekog u OFAK-u i kažem - Đuro, šta ti misliš? To nije moguće!" Bajatović ne očekuje da SAD kaže "ne" za NIS…

"Ne mogu da zovem nekog u OFAK-u i kažem - Đuro, šta ti misliš? To nije moguće!" Bajatović ne očekuje da SAD kaže "ne" za NIS (video)

Blic pre 45 minuta