Prvi na udaru proizvođači struje, cementa, čelika, aluminijuma i đubriva

EU kroz CBAM nastoji da zaštiti svoju proizvodnju u karbonski intenzivnim industrijama, uspostavljajući drugačija pravila igre i podstičući ostatak sveta, ili bar one koji želi da trguje sa njom, da takođe smanje emisiju štetnih gasova

Početkom godine u Srbiji je počela primena dva nova zakona, koji su zapravo odgovor na regulatorne promene u EU. Reč je o zakonima o porezu na emisije gasova sa efektom staklene bašte i o porezu na uvoz ugljenično intenzivnih proizvoda. Prvi je kreiran po analogiji sa evropskim ETS, Sistemom trgovanja emisijama (Emission Trading Sistem), dok je drugi domaća verzija CBAM (Mehanizma za prekogranično prilagođavanje ugljenika), kojim se štiti domaća proizvodnja od