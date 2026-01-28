Dan za glasanje u parlamentu o svih 25 tačaka dnevnog reda

Poslanici Skupštine Srbije će se sa početkom u 10 izjasniti o svih 25 tačaka dnevnog reda. Juče je završena rasprava o amandmanima na set zakona iz oblasti pravosuđa kao i na izmene Zakona o državnim službenicima.

Poslanici Skupštine Srbije završili su u utorak raspravu po amandmanima na svih pet zakona iz oblasti pravosuđa koji su na dnevnom redu, a koje je podneo poslanik SNS Uglješa Mrdić, kao i na izmene Zakona o državnim službenicima. Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić odredila je 28. januar kao dan za glasanje. Poslanici su se tokom jučerašnjeg dana držali dnevnog reda i raspravljali o podnetim amandmanima, a u raspravu se više puta uključio ministar pravde Nenad