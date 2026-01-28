Đoković i Muzeti za plasman među četiri najbolja na Australijan openu

Srpski teniser Novak Đoković sastaje se sa Italijanom Lorencom Muzetijem u četvrtfinalu Australijan opena. Meč bi trebalo da počne oko 5.15 po srednjoevropskom vremenu, a najzanimljivije detalje možete pratiti na našem portalu.

Čeka se kraj ženskog četvrtfinala Kada bude završen duel između Džesike Pegule i Amande Anisimove, na teren će izaći Đoković i Muzeti. Pegula trenutno vodi sa 1:0 u setovima. Nešto o Muzetiju Lorenco Muzeti rođen je u Karari, gradu u Toskani, 2002. godine. Tenis je počeo da igra sa četiri godine, a idol mu je bio Federer. Otkako je uhvatio reket u ruke, nije menjao trenera, te mu u loži i dalje sedi Simone Tartarini, na kog gleda kao na drugog oca i stoga veruje da