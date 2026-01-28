Srednji kurs dinara za evro 117,4043 dinara

RTV  |  Tanjug
BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,4043 dinara, što je neznatna promena u odnosu na utorak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u utorak je viši za 0,7 odsto i iznosi 98,1723 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru jači je za 1,4 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou za 14,3 odsto, a od početka godine za 1,8 odsto.
