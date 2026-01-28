Ristić otkrio Špancima najveću snagu Zvezde: "Saigrači nisu svesni..."

Sutrašnji duel između Crvene zvezde i Selte u poslednjem kolu grupne faze Lige Evrope imaće posebnu težinu za prvotimca španskog kluba Mihaila Ristića, koji će se u dresu protivničkog kluba vratiti na stadion gde je stasao.

Sa tim u vezi ne čudi što su španski mediji od popularnog Rileta želeli da čuju očekivanja pred sutrašnji meč koji dočekuje sa snažnim emotivnim nabojem. "Ovo je moja kuća. Moje srce je ovde. Biće teško", rekao je povremeni srpski reprezentativac na konferenciji za medije pred drugi meč u karijeri koji će odigrati protiv voljenog kluba. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde istakao je da bi voleo sutra uveče da zaigra protiv kluba u kojem je igrao, ali da to ne zavisi
