Novak komentarisao ljudski potez protiv Italijana kojem se svet divi: "To je način na koji sam vaspitan..."

Novak Đoković je zbog sreće u nesreći prošao u polufinale Australijan Opena jer se Lorenco Museti povredio u momentima kada je vodio sa 2:0 u setovima.

No, jedan potez Srbina je pre toga oduševio sportsku javnost - popravio je sudijsku odluku priznavši da pripada poen protivniku. U tom trenutku je Lorenco prebacio mrežu i loptica je nastavila ka autu, ali je Đoković prišao stolici i rekao da je dodirnuo ramom reketa, te da bi poen trebalo da bude pripisan protivniku. Doživeo je ovacije zbog tog fer-pleja, a srpskim novinarima je objasnio kako se to dogodilo. - Osetio sam vibraciju na reketu, prosto znaš kako je