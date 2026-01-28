Pogledajte neverovatan način na koji je Denver izgubio, Marej apsolutni tragičar

Telegraf pre 44 minuta  |  Telegraf.rs
Pogledajte neverovatan način na koji je Denver izgubio, Marej apsolutni tragičar

Košarkaši Denvera poraženi su u uzbudljivoj završnici od Detroita rezultatom 107:109, a način na koji su Nagetsi izgubili zaista boli navijače iz Kolorada.

Vodio je Detroit sa 109:106 kada je Marej na 0,7 sekundi do kraja fauliran pri šutu za tri poena. Prvo je ubacio, drugo promašio, da bi morao i treće kako bi ekipa uhvatila ofanzivni skok. To nisu uspeli i Denver je izgubio utakmicu. Zanimljivo, Marej je i kod rezultata 107:104 imao tri bacanja za egal koje nije iskoristio. Pistonsi su bili bolji tim tokom većeg dela utakmice, međutim, Denver je u završnici uhvatio priključak. Marej je igrao zaista dobru utakmicu,
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Detroit na gostovanju bolji od Denvera u NBA ligi

Detroit na gostovanju bolji od Denvera u NBA ligi

Radio sto plus pre 34 minuta
Jokić sa klupe gledao poraz Denvera! Nagetsi pali posle neizvesne završnice, Marej tragičar! (video)

Jokić sa klupe gledao poraz Denvera! Nagetsi pali posle neizvesne završnice, Marej tragičar! (video)

Kurir pre 39 minuta
Džamal popustio pod pritiskom: Denver izgubio od lidera Istoka

Džamal popustio pod pritiskom: Denver izgubio od lidera Istoka

Sport klub pre 9 minuta
Denver poražen na svom terenu – Nagetsi bez Jokića nemaju rešenje za najbolje na Istoku

Denver poražen na svom terenu – Nagetsi bez Jokića nemaju rešenje za najbolje na Istoku

Sputnik pre 54 minuta
Košarkaški svet u neverici! Zbog čega Denver to radi Nikoli Jokiću? (video)

Košarkaški svet u neverici! Zbog čega Denver to radi Nikoli Jokiću? (video)

Večernje novosti pre 24 minuta
Džamal Marej tragičar Denvera posle drame: Neverovatno šta mu se desilo u poslednjim trenucima meča

Džamal Marej tragičar Denvera posle drame: Neverovatno šta mu se desilo u poslednjim trenucima meča

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBADenver

Sport, najnovije vesti »

Muzeti ima dva seta prednosti, Đokoviću ukazan medicinski tretman

Muzeti ima dva seta prednosti, Đokoviću ukazan medicinski tretman

Danas pre 24 minuta
Lider Istoka slavio u Denveru, Mari "uprskao" važna slobodna bacanja

Lider Istoka slavio u Denveru, Mari "uprskao" važna slobodna bacanja

RTS pre 39 minuta
PSŽ i Njukasl u direktnoj borbi za osminu finala Lige šampiona - sve kalkulacije na jednom mestu (RTS 1, 21.00)

PSŽ i Njukasl u direktnoj borbi za osminu finala Lige šampiona - sve kalkulacije na jednom mestu (RTS 1, 21.00)

RTS pre 19 minuta
UŽIVO: Ima li nade za preokret? Đoković stigao do brejka!

UŽIVO: Ima li nade za preokret? Đoković stigao do brejka!

Sport klub pre 24 minuta
Detroit na gostovanju bolji od Denvera u NBA ligi

Detroit na gostovanju bolji od Denvera u NBA ligi

Radio sto plus pre 34 minuta