Pogledajte neverovatan način na koji je Denver izgubio, Marej apsolutni tragičar

Košarkaši Denvera poraženi su u uzbudljivoj završnici od Detroita rezultatom 107:109, a način na koji su Nagetsi izgubili zaista boli navijače iz Kolorada.

Vodio je Detroit sa 109:106 kada je Marej na 0,7 sekundi do kraja fauliran pri šutu za tri poena. Prvo je ubacio, drugo promašio, da bi morao i treće kako bi ekipa uhvatila ofanzivni skok. To nisu uspeli i Denver je izgubio utakmicu. Zanimljivo, Marej je i kod rezultata 107:104 imao tri bacanja za egal koje nije iskoristio. Pistonsi su bili bolji tim tokom većeg dela utakmice, međutim, Denver je u završnici uhvatio priključak. Marej je igrao zaista dobru utakmicu,