Radnički odoleo u Humskoj: Bod protiv Partizana uprkos igraču manje

Fudbaleri Radničkog iz Niša osvojili su veliki bod na gostovanju lideru prvenstva Partizanu. Duel 21. kola Superlige Srbije u Humskoj završen je bez golova (0:0), a Nišlije su više od pola sata igrale sa igračem manje.

Niški tim pružio je borbenu i disciplinovanu partiju protiv favorizovanog domaćina. Prelomni trenutak dogodio se u 36. minutu, kada je zbog drugog žutog kartona isključen Frenk Kanute. Nakon toga Radnički je bio primoran da se povuče i organizovano brani, ali je uspeo da sačuva mrežu i ostane neporažen. Uprkos brojčanoj inferiornosti, gosti su u nastavku susreta čak imali i veliku priliku da dođu do pobede, dok je i Partizan stvarao šanse, ali su mreže na kraju