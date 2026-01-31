Važna pobeda Radničkog posle pet setova

Odbojkaši Radničkog ostvarili su važnu pobedu u 13. kolu BPŠ Superlige Srbije, pošto su večeras u Kragujevcu savladali ekipu Mladog Radnika rezultatom 3:2.

Meč je završen po setovima 25:21, 25:20, 22:25, 22:25 i 15:12. Kragujevčani su dobro otvorili utakmicu i osvojili prva dva seta, dok su gosti iz Požarevca uspeli da izjednače rezultat u trećem i četvrtom setu. Peta i odlučujuća deonica pripala je domaćoj ekipi, koja je zadržala prednost i privela meč kraju. Ovom pobedom Radnički je potvrdio dobru formu i osvojio bodove u nastavku prvenstva. Ekipu već u narednom kolu očekuje novi meč u borbi za što bolju poziciju na
