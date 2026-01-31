Dve tajne i jedan strah: "Samo da se ne uplašimo!" Čukarički se raduje, ali i strepi, pred meč sa Crvenom zvezdom - evo i zašto…

Trener Čukaričkog Milan Lešnjak rekao je danas da su mečevi protiv Crvene zvezde "praznik fudbala" i istakao da njegovu ekipu očekuje teška i zahtevna utakmica.

Foto: FK Čukarički Čukarički u nedelju od 15 časova dočekuje Crvenu zvezdu na Banovom brdu, za razliku od prošle sezone kada je šampionu Srbije bio domaćin u Pančevu zbog lošeg stanja terena "brđana". "Prvo, čestitam Zvezdi na prolasku dalje u Evropi. Jako dobro predstavljaju srpski fudbal. Igramo protiv sigurno najboljeg tima u državi. Ekipa koja ima jako dobre igrače, izuzetan stručni štab, ali je i klub koji u svakom trenutku pruža svoj maksimum", rekao je