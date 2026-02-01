Poznata satnica: Evo kada je večiti derbi na programu!

Još tri nedelje do praznika srpskog fudbala! Nastavak sezone u Superligi Srbije doneo je novo uzbudljivo kolo, a u međuvremenu je potvrđen i termin narednog večitog derbija u prolećnom delu šampionata.

Naime, 178. večiti derbi između Crvene zvezde i Partizana biće odigran u nedelju, 22. februara, sa početkom od 17.00 časova, na stadionu „Rajko Mitić“, u okviru 24. kola Superlige. U prvom ovosezonskom duelu, odigranom 20. septembra u Humskoj, Zvezda je slavila rezultatom 2:1, a strelci za crveno-bele bili su Timi Maks Elšnik i Nemanja Radonjić, dok je jedini pogodak za Partizan postigao Jovan Milošević. Ipak, do novog okršaja ima još vremena, jer Zvezdu pre