Prvog dana februara hladno i vetrovito - u većini mesta se očekuje sneg

Danas oblačno, hladno i vetrovito, u većini mesta očekuju se susnežica i sneg.

Sa severoistoka Evrope stiže nam malo hladniji vazduh. U kombinaciji sa vlagom koju donosi ciklon sa juga Jadrana, danas u većem delu zemlje očekujemo susnežicu i sneg. U nastavku dana pretežno oblačno i hladno, tokom jutra i pre podne sa kišom i susnežicom, posle podne u većem delu zemlje sa snegom, a na jugu i jugoistoku lokalno i uz formiranje manjeg snežnog pokrivača. Duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar. Zbog očekivanog snega koji može dovesti do