Vremenska prognoza i uslovi saobraćaja u Srbiji početkom februara 2026.

Naslovi.ai pre 15 minuta
Vremenska prognoza i uslovi saobraćaja u Srbiji početkom februara 2026.

Oblačno i hladno vreme sa snežnim padavinama i otežanim uslovima na putevima širom Srbije uz upozorenja za vozače.

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje oblačno i hladno vreme sa susnežicom i slabim snegom, naročito na istoku i jugu Srbije gde se očekuje stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Temperatura će biti od -5 do 8 stepeni, uz mogućnost poledice i magle na senovitim i nizinama. NIN Dnevnik Euronews

Saobraćaj se odvija usporeno i otežano zbog padavina, vlažnih i klizavih kolovoza, sa mogućim klizištima i suženjima na pojedinim deonicama. Apeli Puteva Srbije pozivaju vozače na oprez, prilagođavanje brzine i korišćenje zimske opreme. Telegraf Nedeljnik OK radio

U toku noći i sutra očekuje se postepeno razvedravanje u centralnim i zapadnim krajevima, dok će na severu Vojvodine i jugu ostati oblačno. Vetar će biti slab do jak, sa udarima košave u nekim regionima. Beta Radio 021 N1 Info

Povezane vesti »

Putevi Srbije: Raskvašen sneg na pojedinim deonicama, moguća i poledica, vozačima se savetuje oprez

Putevi Srbije: Raskvašen sneg na pojedinim deonicama, moguća i poledica, vozačima se savetuje oprez

Insajder pre 19 minuta
Putevi Srbije: zbog najave snežnih padavina budite oprezni u vožnji

Putevi Srbije: zbog najave snežnih padavina budite oprezni u vožnji

OK radio pre 28 minuta
U toku noći oblačno i mestimično sa snegom

U toku noći oblačno i mestimično sa snegom

RTK pre 54 minuta
(Foto, video) Sneg u Beogradu, zavejan Miloš Veliki! Oglasio se RHMZ: Dobro se spremite, 3 pojave sručiće se na Srbiju

(Foto, video) Sneg u Beogradu, zavejan Miloš Veliki! Oglasio se RHMZ: Dobro se spremite, 3 pojave sručiće se na Srbiju

Blic pre 44 minuta
Vremenska prognoza 2. februar 2026.

Vremenska prognoza 2. februar 2026.

RTS pre 44 minuta
Upozorenje RHMZ: Večeras sneg u Srbiji, moguće formiranje snežnog pokrivača i u Beogradu

Upozorenje RHMZ: Večeras sneg u Srbiji, moguće formiranje snežnog pokrivača i u Beogradu

Euronews pre 1 sat
Putevi Srbije: Sneg u raskvašenom stanju na putevima kod Vranja, Kruševca, Ivanjice, Zaječara

Putevi Srbije: Sneg u raskvašenom stanju na putevima kod Vranja, Kruševca, Ivanjice, Zaječara

Serbian News Media pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegVremenska prognoza

Regioni, najnovije vesti »

Vremenska prognoza i uslovi saobraćaja u Srbiji početkom februara 2026.

Vremenska prognoza i uslovi saobraćaja u Srbiji početkom februara 2026.

Naslovi.ai pre 15 minuta
Putevi Srbije: Raskvašen sneg na pojedinim deonicama, moguća i poledica, vozačima se savetuje oprez

Putevi Srbije: Raskvašen sneg na pojedinim deonicama, moguća i poledica, vozačima se savetuje oprez

Insajder pre 19 minuta
Promocija prve knjige "Gola" novinarke i Zaječarke Sonje Kamenković uskoro u Zaječaru

Promocija prve knjige "Gola" novinarke i Zaječarke Sonje Kamenković uskoro u Zaječaru

Glas Zaječara pre 3 minuta
Najubedljivija pobeda Radničkog na gostovanjima, za čelo tabele

Najubedljivija pobeda Radničkog na gostovanjima, za čelo tabele

Glas Šumadije pre 9 minuta
Važna pobeda Čačka 94 u Beogradu, briljirao Nemanja Todorović

Važna pobeda Čačka 94 u Beogradu, briljirao Nemanja Todorović

Morava info pre 13 minuta