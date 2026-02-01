Vremenska prognoza i uslovi saobraćaja u Srbiji početkom februara 2026.

Naslovi.ai pre 15 minuta

Oblačno i hladno vreme sa snežnim padavinama i otežanim uslovima na putevima širom Srbije uz upozorenja za vozače.

Republički hidrometeorološki zavod najavljuje oblačno i hladno vreme sa susnežicom i slabim snegom, naročito na istoku i jugu Srbije gde se očekuje stvaranje manjeg snežnog pokrivača. Temperatura će biti od -5 do 8 stepeni, uz mogućnost poledice i magle na senovitim i nizinama. NIN Dnevnik Euronews

Saobraćaj se odvija usporeno i otežano zbog padavina, vlažnih i klizavih kolovoza, sa mogućim klizištima i suženjima na pojedinim deonicama. Apeli Puteva Srbije pozivaju vozače na oprez, prilagođavanje brzine i korišćenje zimske opreme. Telegraf Nedeljnik OK radio

U toku noći i sutra očekuje se postepeno razvedravanje u centralnim i zapadnim krajevima, dok će na severu Vojvodine i jugu ostati oblačno. Vetar će biti slab do jak, sa udarima košave u nekim regionima. Beta Radio 021 N1 Info