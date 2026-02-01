Bocan Harčenko: Pregovori o NIS još nisu završeni, ali idu u pravcu koji svima odgovara

BEOGRAD - Pregovori o Naftnoj industriji Srbije još nisu završeni do kraja, ali ima pomaka i ceo proces ide u pravcu koji svima odgovara, rekao je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko.

Harčenko je u intervjuu za današnje izdanje Večernjih novosti rekao da se trenutni rezultati razgovora u potpunosti uklapaju u prijateljski odnos Rusije i Srbije. ''Ono što je najvažnije, daju mogućnost za nastavak saradnje i na polju energetike i u svakoj drugoj sferi'', dodao je on. Odgovarajući na pitanje zašto ruska strana nije bila spremna da prihvati ponudu Beograda da otkupi udeo NIS-a, koja je prema tvrdnjama zvaničnika bila znanto viša od one koja se