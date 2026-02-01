Bocan Harčenko: Pregovori o NIS još nisu završeni,ali idu u pravcu koji svima odgovara

RTV pre 10 sati  |  Tanjug
Bocan Harčenko: Pregovori o NIS još nisu završeni,ali idu u pravcu koji svima odgovara

BEOGRAD - Pregovori o Naftnoj industriji Srbije još nisu završeni do kraja, ali ima pomaka i ceo proces ide u pravcu koji svima odgovara, rekao je ruski ambasador u Beogradu Aleksandar Bocan Harčenko.

Harčenko je u intervjuu za današnje izdanje Večernjih novosti rekao da se trenutni rezultati razgovora u potpunosti uklapaju u prijateljski odnos Rusije i Srbije. ''Ono što je najvažnije, daju mogućnost za nastavak saradnje i na polju energetike i u svakoj drugoj sferi'', dodao je on. Odgovarajući na pitanje zašto ruska strana nije bila spremna da prihvati ponudu Beograda da otkupi udeo NIS-a, koja je prema tvrdnjama zvaničnika bila znanto viša od one koja se
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Bocan Harčenko: Pregovori oko NIS-a nisu gotovi

Bocan Harčenko: Pregovori oko NIS-a nisu gotovi

Vesti online pre 4 minuta
Bocan Harčenko: Pregovori o NIS-u nisu završeni, ima napretka

Bocan Harčenko: Pregovori o NIS-u nisu završeni, ima napretka

SEEbiz pre 34 minuta
"Srbija će imati gas po najboljoj ceni i posle marta"

"Srbija će imati gas po najboljoj ceni i posle marta"

B92 pre 3 sata
Vučić priznao da Srbija nije iskoristila pravo preče kupovine NIS-a, zbog njegovog straha od Trampa i Putina

Vučić priznao da Srbija nije iskoristila pravo preče kupovine NIS-a, zbog njegovog straha od Trampa i Putina

Ozon press pre 7 sati
Oglasio Aleksandar Bocan-Harčenko: Srbija će imati gas po najboljoj ceni i posle marta, a evo šta je rekao o NIS-u

Oglasio Aleksandar Bocan-Harčenko: Srbija će imati gas po najboljoj ceni i posle marta, a evo šta je rekao o NIS-u

Kurir pre 9 sati
"Srbija će i posle marta imati gas iz Rusije po najpovoljnijoj ceni": Bocan-Harčenko o pritiscima Brisela i NIS-u

"Srbija će i posle marta imati gas iz Rusije po najpovoljnijoj ceni": Bocan-Harčenko o pritiscima Brisela i NIS-u

Mondo pre 9 sati
Bocan Harčenko: Pregovori o NIS još nisu završeni, ali idu u pravcu koji svima odgovara

Bocan Harčenko: Pregovori o NIS još nisu završeni, ali idu u pravcu koji svima odgovara

Newsmax Balkans pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Rusija

Politika, najnovije vesti »

"Pajkovićeva će biti zaboravljena ako počnu da izlaze snimci ministara": Knežević: "Vlada Crne Gore može Only Fans da otvori"…

"Pajkovićeva će biti zaboravljena ako počnu da izlaze snimci ministara": Knežević: "Vlada Crne Gore može Only Fans da otvori"

Blic pre 29 minuta
Nikakvi operativni timovi ne mogu da spasu Vučića od „udara“ čelnika EU: Predsednik Srbije opet pokušava da balansira

Nikakvi operativni timovi ne mogu da spasu Vučića od „udara“ čelnika EU: Predsednik Srbije opet pokušava da balansira

Danas pre 2 sata
Zašto ljudi plaču

Zašto ljudi plaču

Danas pre 2 sata
Bocan Harčenko: Pregovori oko NIS-a nisu gotovi

Bocan Harčenko: Pregovori oko NIS-a nisu gotovi

Vesti online pre 4 minuta
"Dinko je žalostan što je Vojvodina u Srbiji" Vučević postavio Gruhonjića na mesto: Njegovi napadi na Vučića napadi su na…

"Dinko je žalostan što je Vojvodina u Srbiji" Vučević postavio Gruhonjića na mesto: Njegovi napadi na Vučića napadi su na ustavni poredak!

Večernje novosti pre 9 minuta