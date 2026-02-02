Šikuljak: Na sastanku u Vladi pokazano razumevanje za problem Apoteke Beograd, sutra novi

Beta pre 1 sat

Zaposlena u ustanovi "Apoteka Beograd" i članica sindikata "Opstanak" Jelena Šikuljak izjavila je da su zaposleni u toj ustanovi naišli na razumevanje na današnjem sastanku u Vladi Srbije oko neisplaćenih zarada, kao i da je za sutra u 11 časova zakazan novi sastanak sa predstavnicima više ministarstava, na koji će biti pozvani i predstavnici Grada Beograda.

Šikuljak je agenciji Beta rekla da je današnji sastanak u Vladi, na koji su zaposleni "Apoteke" pozvani nakon protesta koji su održali ispred te ustanove, dobro prošao, da je trajao oko sat vremena, kao i da su na njemu bili predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, kao i Vlade Srbije.

"Sa nama su popričali o svemu, dozvolili su nam da ispričamo celu problematiku. Objasnili smo šta sve ne štima, kako ne primamo plate od 26. septembra. To je Ministarstvu za rad bila nova informacija", kazala je ona.

Kako je dodala, zaposleni u "Apoteci Beograd" na tim sastancima traže da im se isplate plate koje im se duguju, dodajući da je to preduslov za sve dogovore.

Upitana da li joj deluje da je na današnjem sastanku bilo više razumevanja za problem "Apoteke", ona je kazala da deluje, jer im je rečeno da razumeju i da podržavaju zaposlene, jer "nije u redu da ne primaju toliko plata".

"Razumeli su problem, nije bilo nikakvih oštrih tonova, naprotiv. Bilo je sve u nekom razumevajućem tonu", kazala je Šikuljak.

Delegacija zaposlenih u Apoteci Beograd na sastanku u Vladi

Zaposleni u ustanovi "Apoteka Beograd", koji od 13 časova protestuju ispred Vlade Srbije, primljeni su u zgradu Vlade na sastanak, nakon što su to zatražili jer im devet meseci nisu isplaćene plate.

Oni su ranije danas predali zahtev za sastanak sa ministrom finansija Sinišom Malim, ali im je prvobitno bilo rečeno da do tog sastanka najverovatnije neće doći danas.

"Portir nas je obavestio da je naš zahtev za prijem stigao do kabineta ministra, ali da verovatno danas neće biti sastanka", rekla je novinarima ispred Vlade članica sindikata "Opstanak" Biljana Lukić Crnogorac, koji je organizovao današnji skup.

Ona je rekla da zaposlenima ništa drugo ne preostaje ako ne bude sastanka, sem da intenziviraju proteste, jer s obzirom koliko dugo ne dobijaju plate - nemaju od čega da žive.

Na početku protestnog okupljanja već je bilo rečeno da će se, ukoliko njihov problem ne bude brzo rešen, svakako nastaviti sa protestima, uključujući i mogućnost blokada ulica.

Zaposleni u Apoteci Beograd predali zahtev za prijem kod ministra Malog zbog neisplaćenih plata

Zaposleni u ustanovi "Apoteka Beograd" okupili su se oko 13 časova kod zgrade Vlade Srbije, gde su predali zahtev ministru finansija Siniši Malom da ih primi na sastanak jer, kako su naveli, već više od devet meseci ne dobijaju plate.

"Ako se taj problem ne reši, nastavićemo sa protestima", rekla je jedna od zaposlenih Jelena Šikuljak, navodeći da su obilazili brojne institucije, ali su ih one "ignorisale".

Istakla je da uprkos tome što ne primaju plate, zaposleni redovno dolaze na posao, što će činiti i dalje.

Prvobitno je bilo planirano da zahtev za sastanak predaju premijeru Đuru Macutu, ali su obavešteni da on nije u Vladi.

Skup je nazvan "Halo tata, gde je naših devet plata", zato što je to vreme za koje bi se, kako su naveli, i dete rodilo.

Na skupu prisustvuju skoro isključivo zaposlene u apoteci, jer kako su navele, u apotekama ionako radi mali broj muškaraca.

One u rukama drže kutije sa natpisima meseci u kojima nisu dobile plate.

U razgovoru sa novinarom agencije Beta, upozorile su da apoteke rade na ranijim rezervama, tako da se mora obezbediti njihovo snabdevanje lekovima i sirovinama za njihovu izradu.

Takođe su upozorile da, ukoliko nestanu državne apoteke, a sa njima i njihova mreža po gradu, pitanje je da li će privatne apoteke snabdevati građane i na periferiji grada.

Istakle su i da neke lekove prave samo državne apoteke i upozorile šta će biti sa građanima kojima su takvi lekovi neophodni.

Trenutno ih je prisutno više desetina i redom se obraćaju i iznose probleme sa kojima se suočava "Apoteka Beograd".

(Beta, 02.02.2026)