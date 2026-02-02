Tužilac Nenadić: Došli smo u situaciju da nemamo policiju koja hoće da sarađuje s TOK-om

Beta pre 3 sata

Glavni tužilac Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (TOK) Mladen Nenadić je večeras rekao na tribini na Pravnom fakultetu u Beogradu: "Nažalost, došli smo u situaciju da nemamo policiju koja hoće da sarađuje da TOK-om".

Televizija Insajder je prenela da su na tribini "Zašto nam (ni)je potreban JTOK", govorili i tužilac Apelacionog tužilaštva u Novom Sadu Radovan Lazić i profesorka Pravnog fakulteta Vanja Bajović.

Upravnik Opšteg seminara Pravnog fakulteta koji organizuje tribinu, Miloš Zdravković, rekao je da su pozvani i poslanik i predsednik Odbora Skupštine Srbije za pravosuđe Uglješa Mrdić, ministar pravde Nenad Vujić i predsednik Ustavnog suda Vladan Petrov, ali da iz Mrdićevog odbora nisu odgovorili, iz Ministarstva su rekli samo da su primili poziv, a Petrov je rekao da nema vremena od obaveza.

Nenadić je rekao da je njemu i kolegama u TOK žao što su daleko poznatiji i cenjeniji van granica Srbije, da su poznati po svom radu i uvek su sa partnerima iz sveta imali odličnu saradnju i dobre rezultate.

Nenadić je ukazao da je 2021. Pariski tribunala za organizovani kriminal proglasio TOK za najbolji i izabrao da učestvuje u filmu o radu na aplikaciji Skaj i razjašnjavanju krivičnih dela. Tužilac je kazao da je taj film videlo mnogo ljudi, ali ne u Srbiji.

Osvrnuo se i na svoj dolazak na funkciju pre deset godina ističući da nije pominjao da je bio u prvoj ekipi tog tužilaštva, kada je Vladanu Batiću rekao da će oni raditi po zakonu. Istakao je da bi neko došao u TOK, morao je da bude pošten, stručan i hrabar.

Nenadić je rekao da smo, "nažalost, došli u situaciju da nemamo policiju koja hoće da sarađuje sa TOK-om" i kao štetnim za TOK naveo zakone nedavno donete u Skupštini Srbije jer "desetkuju mogućnosti TOK-a".

Naveo je da imaju stotine važnih predmeta u obradi, a da će se zbog novih zakona broj tužilaca smanjiti sa 21 na devet, a ni ranije ih nije bilo dovoljno.

Pored otkazivanja saradnje policije, kako je rekao, u slučaju "Nadstrešnica" postalo je jasno da ne mogu da računaju ni na pomoć poreske policije ni na Upravu za sprečavanje pranja novca što je sve došlo kao "hladan tuš".

Nenadić je rekao i da su ljudi koji rade u TOK-u, uprkos opstrukcijama, nastavili da rade kako bi se ti slučajevi doveli do kraja.

(Beta, 02.02.2026)

Ključne reči

Organizovani kriminalNovi SadTužilaštvoInsajderMladen Nenadić

