Tabela Gorivo u regionu: Srbija skuplja od proseka za benzin i dizel, autogas među povoljnijima

Blic pre 27 minuta
Tabela Gorivo u regionu: Srbija skuplja od proseka za benzin i dizel, autogas među povoljnijima

Cene goriva u zemljama regiona i dalje pokazuju velike razlike, a Srbija se po najnovijim podacima nalazi iznad regionalnog proseka kada je reč o benzinu i dizelu, dok je autogas među povoljnijima u poređenju sa susednim državama.

Prema podacima Udruženja naftnih kompanija Srbije (UNKS), koji se odnose na 26. januar 2026. godine i izraženi su u evrima po srednjem kursu nacionalnih banaka, Srbija se nalazi u gornjoj polovini lestvice po cenama najčešće korišćenih goriva. Prosečna maloprodajna cena benzina BMB 95 u Srbiji iznosi 1,499 evra po litru. Time je Srbija skuplja od Hrvatske (1,420 evra), Slovenije (1,383 evra), Crne Gore (1,380 evra), Bosne i Hercegovine (1,240 evra), Bugarske (1,218
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Jedna zemlja regiona među 26 destinacija koje treba obići u 2026.

Jedna zemlja regiona među 26 destinacija koje treba obići u 2026.

Biznis u regionu pre 8 sati
Najnovije istraživanje globalne analitičke platforme: Srpski penzioneri žive najbolje u regionu

Najnovije istraživanje globalne analitičke platforme: Srpski penzioneri žive najbolje u regionu

Blic pre 12 sati
Skoro niko od zaposelnih ne zna za ovo: Imate pravo na jedan plaćeni slobodan dan godišnje zbog ove situacije

Skoro niko od zaposelnih ne zna za ovo: Imate pravo na jedan plaćeni slobodan dan godišnje zbog ove situacije

Kurir pre 14 sati
Pogledajte koliku penziju možete imati u Nemačkoj, ako imate platu 4.100 evra: Ovo je računica

Pogledajte koliku penziju možete imati u Nemačkoj, ako imate platu 4.100 evra: Ovo je računica

Blic pre 15 sati
Hrvatski penzioneri najsiromašniji u Evropi: Nećete verovati čiji su najbogatiji

Hrvatski penzioneri najsiromašniji u Evropi: Nećete verovati čiji su najbogatiji

B92 pre 14 sati
Hrvatski penzioneri najsiromašniji u Evropi, Srbija sve bolja

Hrvatski penzioneri najsiromašniji u Evropi, Srbija sve bolja

Politika pre 14 sati
Stroge kazne za vozače u komšiluku: Zbog ovih prekršaja gubite dozvolu i vraćate se u auto-školu

Stroge kazne za vozače u komšiluku: Zbog ovih prekršaja gubite dozvolu i vraćate se u auto-školu

Kurir pre 17 sati

Ključne reči

Crna GoraBosnaHercegovinaHrvatskaSlovenijaBosna i HercegovinaBugarska

Ekonomija, najnovije vesti »

Vučić danas na prezentaciji robota kompanije AGIBOT Innovation

Vučić danas na prezentaciji robota kompanije AGIBOT Innovation

RTV pre 22 minuta
Tabela Gorivo u regionu: Srbija skuplja od proseka za benzin i dizel, autogas među povoljnijima

Tabela Gorivo u regionu: Srbija skuplja od proseka za benzin i dizel, autogas među povoljnijima

Blic pre 27 minuta
Vučić danas na prezentaciji robota kompanije Agibot Innovation

Vučić danas na prezentaciji robota kompanije Agibot Innovation

Telegraf pre 1 sat
Kako se obračunava visina penzije? Ovi faktori utiču na iznos: Detaljan vodič

Kako se obračunava visina penzije? Ovi faktori utiču na iznos: Detaljan vodič

Blic pre 4 sati
Stigle prve jagode: Cena ostavila kupce bez reči, a jedna tradicionalna namirnica im "za petama"

Stigle prve jagode: Cena ostavila kupce bez reči, a jedna tradicionalna namirnica im "za petama"

Blic pre 4 sati