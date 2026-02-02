Tabela Gorivo u regionu: Srbija skuplja od proseka za benzin i dizel, autogas među povoljnijima

Cene goriva u zemljama regiona i dalje pokazuju velike razlike, a Srbija se po najnovijim podacima nalazi iznad regionalnog proseka kada je reč o benzinu i dizelu, dok je autogas među povoljnijima u poređenju sa susednim državama.

Prema podacima Udruženja naftnih kompanija Srbije (UNKS), koji se odnose na 26. januar 2026. godine i izraženi su u evrima po srednjem kursu nacionalnih banaka, Srbija se nalazi u gornjoj polovini lestvice po cenama najčešće korišćenih goriva. Prosečna maloprodajna cena benzina BMB 95 u Srbiji iznosi 1,499 evra po litru. Time je Srbija skuplja od Hrvatske (1,420 evra), Slovenije (1,383 evra), Crne Gore (1,380 evra), Bosne i Hercegovine (1,240 evra), Bugarske (1,218