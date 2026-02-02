Desetine hiljada građana u Pragu izašle da podrže predsednika Pavela protiv radikala u vladi

Danas pre 11 sati  |  Beta
Desetine hiljada građana u Pragu izašle da podrže predsednika Pavela protiv radikala u vladi
Desetine hiljada ljudi okupilo se danas u Pragu, ispunili su Staromnjestski trg i donji deo Vaclavskog da podrže predsednika Češke Petra Pavela u sukobu sa novim ministrom spoljnih poslova Petrom Macinkom koji je noćnim SMS porukama pretio šefu države da će mu zabraniti da predstavlja zemlju u NATO ako ne imenuje kontroverznog influensera i političara konzervativnih evroskeptika za ministra životne sredine. Današnji protest ne samo u Pragu već i nekoliko drugih
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Desetine hiljada ljudi na ulicama Praga: Podržali predsednika Pavela u sukobu sa ministrom spoljnih poslova (video)

Desetine hiljada ljudi na ulicama Praga: Podržali predsednika Pavela u sukobu sa ministrom spoljnih poslova (video)

Kurir pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NATOČeškaSMS

Svet, najnovije vesti »

Mobilizacija! Vojni rok se vraća u Evropu na velika vrata: Ove zemlje su u najvećem strahu, a postoji jedan veliki problem

Mobilizacija! Vojni rok se vraća u Evropu na velika vrata: Ove zemlje su u najvećem strahu, a postoji jedan veliki problem

Blic pre 12 minuta
"Ove godine čeka nas nova faza odnosa": Kineski ministar Vang razgovarao sa Sergejem Šojguom u Pekingu

"Ove godine čeka nas nova faza odnosa": Kineski ministar Vang razgovarao sa Sergejem Šojguom u Pekingu

Kurir pre 1 sat
Desetine hiljada ljudi na ulicama Praga: Podržali predsednika Pavela u sukobu sa ministrom spoljnih poslova (video)

Desetine hiljada ljudi na ulicama Praga: Podržali predsednika Pavela u sukobu sa ministrom spoljnih poslova (video)

Kurir pre 2 sata
Ubijen komandant Boko Harama: Nigerijska vojska likvidirala i 10 pripadnika ekstremne islamističke grupe

Ubijen komandant Boko Harama: Nigerijska vojska likvidirala i 10 pripadnika ekstremne islamističke grupe

Kurir pre 3 sata
Iranski demonstrant Erfan Soltani pušten iz pritvora uz kauciju

Iranski demonstrant Erfan Soltani pušten iz pritvora uz kauciju

Politika pre 4 sati