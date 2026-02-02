(Foto) Vučić na prezentaciji robota u Kineskom kulturnom centru: "Srbija važan most za inovacije u Evropi"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je prezentaciji robota kompanije AGIBOT Innovation i Minth grupe u Kineskom kulturnom centru.

Vučića je dočekao i pozdravio humanoidni robot Luka koji je na engleskom jeziku poželeo dobrodošlicu predsedniku i rekao da je Srbija prepoznata kao važan most za inovacije i industrijski rast u Evropi. "Dobro jutro gospodine predsedniče, ja sam Luka. Srdačno Vam želim toplu dobrodošlicu. Veliko je zadovoljstvo što ste danas ovde. U međunarodnoj zajednici uživate visok ugled zahvaljujući pragmatičnom liderstvu i doslednoj posvećenosti ekonomskom razvoju i