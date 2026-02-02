Borac posle preokreta savladao FMP u Železniku

Košarkaši Borca slavili su u srpskom derbiju u ABA ligi protiv FMP-a u Železniku rezultatom 82:73 (18:23, 24:21, 20:11, 20:18) u 17. kolu grupe A.

U sjajnoj formi se nalaze Čačani koji su upisali treću pobedu uzastopno u ABA ligi i ukupno šestu, čime su pretekli svog današnjeg protivnika. FMP je ostao na pet pobeda, a ovo mu je čak sedmi poraz u prethodnih devet utakmica i tim iz Železnika se nalazi u jako formi. Nijedan tim nema šanse za mesto koje vodi u plej-of, ali mogu da poprave plasman i zauzmu najviše pozicije u plej-autu pred poslednje kolo ove faze ABA lige. Prvi deo meča je protekao u egalu, a na