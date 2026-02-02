Vremenska prognoza 3. februar 2026.

Vremenska prognoza 3. februar 2026.

Sutra u većini mesta suvo, tek ponegde je moguća slaba kiša. U košavskom području duvaće pojačan istočni i jugoistočni vetar. Tamo je na snazi žuti meteo-alarm. Malo topliji vazduh stiže u naše krajeve. Najviša dnevna do 10 stepeni. U glavnom gradu duži sunčani intervali. Temperatura do 6 stepeni. Narednih dana toplije.

Prognoza vremena, upozorenje i verovatnoća ostvarenja opasne pojave (Izvor: RHMZ) 03.02.2026. Utorak: Jutro hladno uz slab, ponegde i umeren mraz. U toku dana iznad većeg dela promenljivo uz smenu sunčanih i oblačnih intervala i toplije vreme, a samo će se na istoku Srbije zadržati oblačno i hladno vreme (ledeni dan). Uveče i tokom noći postepeno naoblačenje sa zapada, koje će na severozapadu i zapadu Srbije ponegde usloviti kišu. Vetar slab i umeren, na jugu
Vreme sutra: Nakon hladnog jutra, promenljivo ali toplije, uveče naoblačenje

Zima još ne popušta! Ledeni dan u ovom delu zemlje! Oglasio se RHMZ: Spremite se za olujne udare košave

Oprez! Stiže ledena kiša: Ovaj deo Srbije biće na udaru, evo i kada

Hladan dan uz mnogo sunca: Novosađani, evo šta vas očekuje ovog utorka

U ovim delovima Srbije sutra ledeni dan: Mraz će da stegne, a stiže pojava koju niko ne može da smisli

Promenljivo vreme narednih dana: Košava, kiša i toplije temperature

Čubrilo otkrio kada će ponovo padati sneg: Stižu prolećne temperature, pa nagli obrt

