Kineske kompanije: Srbija postaje evropski centar humanoidne robotike

Kineske kompanije Minth i AgiBot su saopštile da su danas u Beogradu predstavile humanoidne robote opremljene veštačkom inteligencijom i zajedničku viziju razvoja, uz plan da Srbija postane prva zemlja u Evropi u kojoj će se pametni roboti proizvoditi i biti polazna tačka za širenje ka evropskim tržištima. „Pametni roboti do sada se nisu proizvodili u Evropi, već isključivo u Kini i Sjedinjenim Američkim Državama. Saradnjom kompanije Minth, koja već godinama