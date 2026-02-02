Kineske kompanije: Srbija postaje evropski centar humanoidne robotike

Serbian News Media pre 4 sati
Kineske kompanije: Srbija postaje evropski centar humanoidne robotike
Kineske kompanije Minth i AgiBot su saopštile da su danas u Beogradu predstavile humanoidne robote opremljene veštačkom inteligencijom i zajedničku viziju razvoja, uz plan da Srbija postane prva zemlja u Evropi u kojoj će se pametni roboti proizvoditi i biti polazna tačka za širenje ka evropskim tržištima. „Pametni roboti do sada se nisu proizvodili u Evropi, već isključivo u Kini i Sjedinjenim Američkim Državama. Saradnjom kompanije Minth, koja već godinama
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

"To što roboti danas plešu je samo početak"! Agibot: Zašto smo odabrali Srbiju za fabriku i proizvodnju (video)

"To što roboti danas plešu je samo početak"! Agibot: Zašto smo odabrali Srbiju za fabriku i proizvodnju (video)

Blic pre 2 sata
Humanoidni roboti proizvodiće se u Srbiji, "potvrdio" i robot Luka (video)

Humanoidni roboti proizvodiće se u Srbiji, "potvrdio" i robot Luka (video)

Blic pre 2 sata
Minth i Agibot: Srbija postaje evropski centar humanoidne robotike

Minth i Agibot: Srbija postaje evropski centar humanoidne robotike

B92 pre 3 sata
Srbija postaje evropski centar humanoidne robotike! Predsednik Vučić prisustvovao istorijskom događaju: Beograd kao centar…

Srbija postaje evropski centar humanoidne robotike! Predsednik Vučić prisustvovao istorijskom događaju: Beograd kao centar veštačke inteligencije u Evropi!

Kurir pre 5 sati
Minth i AgiBot: Srbija postaje evropski centar humanoidne robotike

Minth i AgiBot: Srbija postaje evropski centar humanoidne robotike

Telegraf pre 4 sati
Stručnjak za energetiku: EPS od 2026. do 2028. planira rast potrošnje struje za jedan odsto

Stručnjak za energetiku: EPS od 2026. do 2028. planira rast potrošnje struje za jedan odsto

Insajder pre 8 sati
Vučić sa kineskim kompanijama o mogućoj proizvodnji humanoidnih robota u Srbiji

Vučić sa kineskim kompanijama o mogućoj proizvodnji humanoidnih robota u Srbiji

Slobodna Evropa pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Kinasrbija

Politika, najnovije vesti »

"Jedan pevač nije merna jedinica za patriotizam" Transparent tokom dočeka u Zagrebu jasno pokazao šta neki misle o Tompsonu…

"Jedan pevač nije merna jedinica za patriotizam" Transparent tokom dočeka u Zagrebu jasno pokazao šta neki misle o Tompsonu (foto)

Blic pre 2 sata
"Plenković je uveo dvostruke konotacije ustaškog pozdrava" Bivša premijerka Hrvatske užasnuta dočekom rukometaša uz Tompsona…

"Plenković je uveo dvostruke konotacije ustaškog pozdrava" Bivša premijerka Hrvatske užasnuta dočekom rukometaša uz Tompsona: "Od tada klija talas crnila"

Blic pre 2 sata
Tri stvari oko kojih opozicija i studenti moraju da se dogovore pre izbora: Odbacivanje nekih protivnika režima je luksuz

Tri stvari oko kojih opozicija i studenti moraju da se dogovore pre izbora: Odbacivanje nekih protivnika režima je luksuz

Danas pre 1 sat
Osumnjičeni za falsifikovanje rezultata izbora na KiM pušteni da se brane sa slobode

Osumnjičeni za falsifikovanje rezultata izbora na KiM pušteni da se brane sa slobode

Danas pre 1 sat
Vučević: Raduje Vučićeva najava da će SNS biti podmlađena

Vučević: Raduje Vučićeva najava da će SNS biti podmlađena

Blic pre 2 sata