Naftna industrija Srbije u 2025. godini poslovala sa gubitkom od 5,6 milijardi dinara

Serbian News Media pre 5 sati
Naftna industrija Srbije u 2025. godini poslovala sa gubitkom od 5,6 milijardi dinara

Naftna industrija Srbije (NIS) poslovala je u 2025. godini sa gubitkom od 5,6 milijardi dinara, objavila je danas kompanija na sajtu. „NIS grupa je u 2025. godini, uprkos izuzetno složenim uslovima za poslovanje, uspela da očuva uredno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima i da zadrži socijalnu stabilnost zaposlenih.

Međutim, kompleksne okolnosti, pre svega rad pod uticajem sankcija Ministarstva finansija SAD, imale su značajan uticaj na finansijske i operativne rezultate NIS-a“, navedeno je u izveštaju o poslovanju. Na rezultate poslovanja, kako je navedeno, u prošloj godini odrazile su se i niže cene nafte, jer je prosečna cena nafte tipa Brent bila 69,1 dolar za barel, što je 14 odsto niže u poređenju sa 2024. godinom. Pored toga, na rezultate su uticale skupe zalihe nafte,
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

NIS u 2025. ostvario gubitak od 5,6 milijardi dinara

NIS u 2025. ostvario gubitak od 5,6 milijardi dinara

SEEbiz pre 2 sata
NIS prošle godine poslovao sa gubitkom od 5,6 milijardi dinara

NIS prošle godine poslovao sa gubitkom od 5,6 milijardi dinara

Radio 021 pre 2 sata
NIS godinu završio u gubitku od 5,6 milijardi dinara

NIS godinu završio u gubitku od 5,6 milijardi dinara

Moj Novi Sad pre 3 sata
NIS grupa godinu završila u minusu od 5,6 milijardi dinara

NIS grupa godinu završila u minusu od 5,6 milijardi dinara

N1 Info pre 5 sati
NIS: Sankcije i niže cene nafte uticale na rezultate kompanije

NIS: Sankcije i niže cene nafte uticale na rezultate kompanije

Insajder pre 5 sati
NIS u 2025. godini imao gubitak od 5,6 milijardi dinara

NIS u 2025. godini imao gubitak od 5,6 milijardi dinara

Danas pre 5 sati
NIS grupa u 2025. uspela da očuva uredno snabdevanje domaćeg tržišta derivatima

NIS grupa u 2025. uspela da očuva uredno snabdevanje domaćeg tržišta derivatima

Vesti online pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Cena nafteDolarnafta

Ekonomija, najnovije vesti »

Ilon Mask na putu da postane prvi bilioner na svetu: Šta to znači za radnike i globalnu neravnotežu

Ilon Mask na putu da postane prvi bilioner na svetu: Šta to znači za radnike i globalnu neravnotežu

Blic pre 0 minuta
Ako ste radili u više država bivše Jugoslavije, evo kako da ostvarite pravo na penziju u Srbiji

Ako ste radili u više država bivše Jugoslavije, evo kako da ostvarite pravo na penziju u Srbiji

Blic pre 45 minuta
Ostaćete bez novca ako ne potpišete ovaj papir kad kupujete stan: Ljudi su gubili na desetine hiljada evra

Ostaćete bez novca ako ne potpišete ovaj papir kad kupujete stan: Ljudi su gubili na desetine hiljada evra

Blic pre 1 sat
Kako je Amerikanac u penziji pronašao svoj raj u Bangkoku i zašto ne planira da se vrati u SAD

Kako je Amerikanac u penziji pronašao svoj raj u Bangkoku i zašto ne planira da se vrati u SAD

Blic pre 2 sata
Pokrajina u Austriji pooštrava pravila za primaoce socijalne pomoći i uvodi kazne do 4.000 evra

Pokrajina u Austriji pooštrava pravila za primaoce socijalne pomoći i uvodi kazne do 4.000 evra

Blic pre 2 sata