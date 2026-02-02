Naftna industrija Srbije u 2025. godini poslovala sa gubitkom od 5,6 milijardi dinara

Naftna industrija Srbije (NIS) poslovala je u 2025. godini sa gubitkom od 5,6 milijardi dinara, objavila je danas kompanija na sajtu. „NIS grupa je u 2025. godini, uprkos izuzetno složenim uslovima za poslovanje, uspela da očuva uredno snabdevanje domaćeg tržišta naftnim derivatima i da zadrži socijalnu stabilnost zaposlenih.

Međutim, kompleksne okolnosti, pre svega rad pod uticajem sankcija Ministarstva finansija SAD, imale su značajan uticaj na finansijske i operativne rezultate NIS-a“, navedeno je u izveštaju o poslovanju. Na rezultate poslovanja, kako je navedeno, u prošloj godini odrazile su se i niže cene nafte, jer je prosečna cena nafte tipa Brent bila 69,1 dolar za barel, što je 14 odsto niže u poređenju sa 2024. godinom. Pored toga, na rezultate su uticale skupe zalihe nafte,