WTA lista - Veliki pad Olge Danilović

Sportske.net pre 38 minuta  |  Sportske.net
Srpska teniserka Olga Danilović pokvarila je plasman za 19 pozicija i na danas objavljenoj WTA listi zauzima 88. mesto.

Danilović je 88. teniserka sveta sa 811 bodova. Prva je i dalje Beloruskinja Arina Sabalenka sa 10.990 bodova, ispred drugoplasirane Ige Švjontek iz Poljske sa 7.978 bodova. Mesta na WTA listi su zamenile Kazahstanka Elena Ribakina i Amerikanka Koko Gof. Ribakina se osvajanjem titule na Otvorenom prvenstvu Australije popela na treće mesto (7.610 bodova), dok je Gof pala na petu poziciju. Amerikanka Medison Kiz nije uspela da odbrani titulu na Australijan openu,
