Zašto neki ljudi traže pažnju?

Velike priče pre 28 minuta  |  Piše Ina Poljak
Zašto neki ljudi traže pažnju?

Prevaziđemo osećaj da neko hoće nešto da nam otme i zapitamo se zašto ova osoba ovo radi. Da li joj stvarno treba moja pomoć?

Kojoj god generaciji da pripadaš, u sve svoje konje mogu da se kladim da ti je ovaj scenario poznat: neko od tvojih (mama, tata, baka, deka) ima zdravstveni problem koji je nekako ludački brzo eskalirao, tako da je ta osoba završila u bolnici. Ispostavilo se da stvar jeste ozbiljna, ali i da je ta osoba dugo ćutala i trpela, tako da je do lekara došla kad je problem dobio razmere šumskog požara. Onda se ispostavi i to da je ta osoba duže vreme trpela čudne simptome
Otvori na velikeprice.com

Požar »

Broj žrtava novogodišnjeg požara u baru u Švajcarskoj porastao na 41

Broj žrtava novogodišnjeg požara u baru u Švajcarskoj porastao na 41

Danas pre 6 sati
Zapalio se kamion na naplatnoj stanici Ub: Vatrogasci hitno reagovali (video)

Zapalio se kamion na naplatnoj stanici Ub: Vatrogasci hitno reagovali (video)

Blic pre 8 sati
U ruskom napadu dronom u Ukrajini ubijeno 15 ljudi

U ruskom napadu dronom u Ukrajini ubijeno 15 ljudi

Danas pre 10 sati
Broj žrtava novogodišnjeg požara u baru u Švajcarskoj porastao na 41

Broj žrtava novogodišnjeg požara u baru u Švajcarskoj porastao na 41

Beta pre 7 sati
Brolj žrtava novogodišnjeg požara u baru u Švajcarskoj porastao na 41

Brolj žrtava novogodišnjeg požara u baru u Švajcarskoj porastao na 41

Serbian News Media pre 7 sati
Broj žrtava novogodišnjeg požara u baru u Švajcarskoj porastao na 41

Broj žrtava novogodišnjeg požara u baru u Švajcarskoj porastao na 41

Radio sto plus pre 6 sati
Porastao broj žrtava požara u Baru, smrti: Mladić (18) podlegao povredama u bolnici u Cirihu

Porastao broj žrtava požara u Baru, smrti: Mladić (18) podlegao povredama u bolnici u Cirihu

Blic pre 13 sati
Požar »

Ključne reči

požar

Društvo, najnovije vesti »

A u svakoj bolnici, a u svakoj sobi, samo njegovi TV kanali

A u svakoj bolnici, a u svakoj sobi, samo njegovi TV kanali

Velike priče pre 13 minuta
Zašto neki ljudi traže pažnju?

Zašto neki ljudi traže pažnju?

Velike priče pre 28 minuta
Jovanović: Usluga eVrtić od danas dostupna u 33 grada i opštine

Jovanović: Usluga eVrtić od danas dostupna u 33 grada i opštine

RTV pre 2 sata
Vremeplov: Umro srpski pesnik Aleksa Šantić

Vremeplov: Umro srpski pesnik Aleksa Šantić

RTV pre 2 sata
AP: Lekari preporučuju da se koristi bide ili mali tuš kraj WC-šolje

AP: Lekari preporučuju da se koristi bide ili mali tuš kraj WC-šolje

Beta pre 4 sati