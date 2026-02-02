Zašto neki ljudi traže pažnju?

Prevaziđemo osećaj da neko hoće nešto da nam otme i zapitamo se zašto ova osoba ovo radi. Da li joj stvarno treba moja pomoć?

Kojoj god generaciji da pripadaš, u sve svoje konje mogu da se kladim da ti je ovaj scenario poznat: neko od tvojih (mama, tata, baka, deka) ima zdravstveni problem koji je nekako ludački brzo eskalirao, tako da je ta osoba završila u bolnici. Ispostavilo se da stvar jeste ozbiljna, ali i da je ta osoba dugo ćutala i trpela, tako da je do lekara došla kad je problem dobio razmere šumskog požara. Onda se ispostavi i to da je ta osoba duže vreme trpela čudne simptome